حماس تدين تحريض الامارات على إدراج حماس كحركة إرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "تحريض وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان الدول الغربية لتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية؛ يتنافى مع قيم العروبة، ويتناقض مع كل المفاهيم القومية".

وتابع قاسم بأن تصريح ابن زايد "يتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين".

وكان وزير الخارجية الإماراتي حرض على حركة حماس، وقال إنه من المؤسف أن تتردد بعض الدول في تصنيف كيانات، مثل حماس أو حزب الله أو الإخوان المسلمين، بطريقة أوضح.

وقال ابن زايد في حديث له مع موقع اللجنة اليهودية الأمريكية: "من المضحك أن بعض الحكومات تصنف الجناح العسكري فقط لكيان ما على أنه إرهابي، دون الجناح السياسي، رغم عدم وجود فرق".

وعبّر الوزير الإماراتي عن أمله في أن يساعد اتفاق التطبيع الموقّع بين الإمارات والاحتلال في إلهام دول أخرى بالمنطقة لإعادة تصوّر المستقبل.

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