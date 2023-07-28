الحوثي: ما يقوم به اللوبي اليهودي من إحراق المصحف هو ذروة الاعتداء على الإسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال كلمة له أثناء مسيرات العاشر من محرم التي شهدها اليمن، دعا فيها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية مع الدول التي تسمح بإحراق نسخ المصحف الشريف.

وشدد الحوثي على أنّه إذا لم يرق موقف الأمة إلى هذا السهل الممكن فهو تقصير كبير تجاه أهم مقدس من مقدسات المسلمين.

وفي كلمته، دعا الحوثي تحالف العدوان لوقف عدوانه على اليمن، ومعالجة ملفات الأسرى، كما دعا الشعب اليمني للجهوزية الدائمة.

وجدد تأكيده على الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيراً إلى "السعي المستمر للتعاون والتنسيق مع الإخوة في فلسطين ومحور الجهاد والمقاومة".

وصباح اليوم الجمعة، خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة في عدة محافظات يمنية إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وحمل المشاركون رايات الحرية، ولافتات داعية لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، مرددين شعارات الحرية.

وقبل أيام، دعت حركة "أنصار الله" اليمنية، دول العالم الإسلامي إلى مقاطعة السويد، دبلوماسياً واقتصادياً، من أجل ردعها وردع الدول التي تحمي من يسيئون إلى الدين والرموز والمقدسات الإسلامية.

وأشارت إلى أن بيانات التنديد لم تعد كافية في ظل تكرار جريمة إحراق نسخ المصحف الشريف وتدنيسه في السويد، مضيفة أن الإساءات إلى الإسلام والمقدسات أصبحت عملاً ممنهجاً يقف وراءه اللوبي اليهودي الصهيوني المتحكم في الغرب.

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