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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٣:١٣ م

ايران تؤكد على استعدادها لتزويد العراق بخبراتها حول طرق الري الحديثة

ايران تؤكد على استعدادها لتزويد العراق بخبراتها حول طرق الري الحديثة

أكد مدير واحة العلوم والتكنولوجيا في محافظة همدان، مجيد كزازي، على استعداد الشركات المعرفية الإيرانية لنقل خبراتها في مجال الري الحديثة الى العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت كزازي خلال إجتماعه مع المدير العام لشركة الماء والمجاري العراقية الذي يزور همدان حاليا، الى الأرضية الجيدة المتوفرة للتعاون بين ايران والعراق ورغبة المسؤولين والشعب الايراني بتعاون الشركات المعرفية الايرانية مع العراق نظرا للقواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين وقال: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق اضافة الى عامل الجوار، فإنهما يواجهان مشاكل مشتركة بمافيها شحة المصادر المائية والعواصف الترابية والمشاكل الأخرى".

وأشار المسؤول الإيراني إلى استخدام تقنية الأساليب الحديثة في مجال ري الأراضي الزراعية في إيران، مبينا: "ان واحة العلم والتقنية في همدان لديها شركات تحتوي على امكانيات كثيرة في مجال الزراعة ونظام الري، حيث بإمكانها مساعدة العراق في هذا الخصوص".

وأضاف: "ان ۲۹۳ وحدة تقنية و۴۰ شرکة معرفية تنشط في واحة العلم والتقنية في همدان، وأن واحة العلم والتقنية ترحب بمشاركة الشركات المعرفية في تطوير أنظمة الري الحديثة ومشاريع نقل الماء".

/انتهى/

رمز الخبر 1935397

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