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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٣:٣٠ م

تقييم صندوق النقد الدولي الجديد للاقتصاد الإيراني؛ زيادة توقعات النمو لعام2023

تقييم صندوق النقد الدولي الجديد للاقتصاد الإيراني؛ زيادة توقعات النمو لعام2023

زاد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، رقم النمو الاقتصادي الإيراني إلى 3.5٪ للعام الماضي وتوقع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.5٪ هذا العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام صندوق النقد الدولي بتقييم النمو الاقتصادي الإيراني في تقريره الأخير لسلسلة التوقعات الاقتصادية العالمية، والذي ينشر كل ثلاثة أشهر، وتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.5٪ في عام 2023.

ورفعت هذه المؤسسة الدولية في تقريرها الجديد توقعاتها للنمو الاقتصادي الإيراني. وتوقعت في تقريرها الصادر في أبريل نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 2٪ هذا العام، وهو ما زاد هذا الرقم بنسبة 0.5٪ في تقريرها الجديد.

كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي الإيراني العام الماضي. وفي تقرير أبريل، تم الإعلان عن النمو الاقتصادي الإيراني للعام الماضي بناءً على تقدير متشائم بنسبة 2.5٪، لكن في التقرير الجديد لهذه المنظمة، أُعلن أن الاقتصاد الإيراني نما بنسبة 3.5٪ خلال العام الماضي.

ويعادل نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.5٪ في عام 2022 متوسط نمو الاقتصاد العالمي هذا العام وهو أعلى من النمو الاقتصادي للعديد من البلدان بما في ذلك كندا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية وأمريكا.

/انتهى/

رمز الخبر 1935433

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