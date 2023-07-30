الهلال الأحمر الإيراني ينشئ مركزا طبيا في كربلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مساعد رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني لشؤون تنمية الموارد البشرية والاسناد "امير جبلي"، عن مشروع لإنشاء مركز طبي مكوّن من 11 طابقا في مدينة كربلاء المقدسة.

واوضح "جبلي" الیوم الأحد : ان هذا المركز الطبي سيقام بمدينة كربلاء المقدسة من 11 طابقا ويحتوي على غرفة طوارئ وصيدلية، فضلا عن الاقسام الخاصة بتقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

واضاف : استضفنا الاسبوع الماضي الوكيل الفني والهندسي للجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة، وكان هناك نقاش وتبادل آراء بشأن استكمال مشروع مبنى دار الشفاء الطبي في كربلاء المقدسة.

وصرح هذا المسؤول : إن جمعية الهلال الأحمر الايراني، وهيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة (العراقية)، ستكملان عمليات التقييم والتلخيص لمطالبهما بنهاية الأسبوع الجاري، على ان يعقد اجتماع آخر قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

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