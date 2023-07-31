زوارق جیش الاحتلال یخترقون مياه لبنان الاقليمية مقابل رأس الناقورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان حول تسجيل خرق زورقين حربيين اسرائيليين لمياه لبنان الاقليمية مقابل رأس الناقورة.

وجاء في بيانا لقيادة الجيش اللبناني صدر في تاریخ 30 / 7 / 2023 جاؤ فيه، انه اعتبارا من الساعة 8:30 ولغاية الساعة 11:30، تمّ تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة حوالى 482 مترا.

واضاف البيان: تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية

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