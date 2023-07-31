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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٠٩ م

صفري: ايران تتمتع بمكانة مرموقة في سوق الصادرات إلى أفريقيا

صفري: ايران تتمتع بمكانة مرموقة في سوق الصادرات إلى أفريقيا

أشار مساعد وزير الخارجية، إلى مكانة إيران المرموقة في سوق الصادرات إلى إفريقيا، مؤكداً : يجب ايجاد توازن بين الصادرات والواردات من أجل تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.

مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، اكد بان مستقبل ايران الاقتصادي يعتمد على تطوير التجارة و العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية.

وقال صفري، في تصريحه خلال الاجتماع الأول لمراكز الأعمال الإيرانية في الخارج اليوم الاثنين : ان الحكومة الإيرانية قد أعطت الأولوية لتطوير التجارة مع الدول المجاورة ووضعت أيضًا تطوير العلاقات مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية على جدول أعمالها.

و تابع : من الممكن إجراء العديد من التفاعلات الاقتصادية مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية في مجالات الخدمات الفنية والهندسية والعبور والتصدير والاستيراد والتكنولوجيا.

وأشار مساعد وزير الخارجية، إلى مكانة إيران المرموقة في سوق الصادرات إلى إفريقيا، مؤكداً : يجب ايجاد توازن بين الصادرات والواردات من أجل تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.

وصرح : تركيا لديها حصة 30 مليار دولار من السوق الأفريقية، وبما يتيح لإيران الفرص لتزيد حصتها من مليار أو ملياري دولار إلى عشرات المليارات سنويًا.

انتهی

رمز الخبر 1935484

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