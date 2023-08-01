وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء سلامي في خطاب القاه امام اجتماع مسؤولي وقادة منظمة التعبئة اليوم الثلاثاء: "ان استعراضات العدو خلال العقود الماضية اصبحت في خبر كان، وان اميركا لم تعد كالسابق ، وانها عاجزة عن تحقيق انجاز رغم التكاليف الباهظة وهذا هو سبب استدارة بعض انصارها نحو الصين وروسيا وايران".

وتابع اللواء سلامي: "ان السياسة الاميركية في سوريا لم تعد مجدية وتعاني الانسداد، وفي العراق فشل الاميركيون في اصطناع حكومة وقد مسكت حكومة ثورية بمقاليد الحكم، وفي الخليج الفارسي الذي كانوا يجوبونه ببوارجهم وحاملات طائراتهم فلا تواجد لهم فيه، وهذا يدل على خواء سياساتهم وبرامجهم، وفي مقابل ذلك نشاهد في كافة مناطق العالم، اقبالا نحو العلاقات والتعاون مع ايران".

واضاف القائد العام للحرس الثوري: "ان الكيان الصهيوني ايضا لم يعد يشعر بالقوة وان ضجة تطبيع الدول العربية معه قد خمدت، وانه يواجه في كل يوم معادلات امنية جديدة".

وشدد اللواء سلامي: "كل من اتكأ على اميركا فقد هوى وانهار، وكل بلد مثل اليمن والعراق ولبنان وسوريا ، اتكأ على ايران الاسلامية فقد ثبت"، واضاف: " اميركا هي الان بين شرّين وكل قرار تتخذه يتسبب بهزيمتها، لكن ايراننا الحبيبة هي الان بين خيرين وكل حدث سيحدث يتسبب بانتصارها".

كما اشار اللواء سلامي الى احداث الشغب التي وقعت العام الماضي في ايران قائلا ان تلك الاحداث كانت الاقوى والاخطر والاكثر جدية ومواجهة غير متكافئة اكثر من اية مواجهة سابقة، وأوسع معركة عالمية شنت ضد ايران لكن العدو ذاق الهزيمة في هذه المعركة الكبيرة.

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