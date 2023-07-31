العميد شريف: حرس الثورة سيزيح الستار عن انجازات جديدة في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف اشار في تصريح له الى دور الحرس الثوري من أجل التحقيق الشامل لاستراتيجية "إيران القوية" وقال: إن تعاظم القوة المتزايدة لحماية الثورة في مختلف المجالات وحماية الأمن القومي و احلال الهدوء والاستقرار للشعب الايراني العظيم في الوطن الحبيب هي أولوية لدى قوات حرس الثورة الاسلامية لا يمكن المساس بها. واضاف: في هذا الاطار ، فإن جميع الطاقات والقدرات التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة متآزرة ومتزامنة في الميدان.

واعتبر العميد شريف استعدادات وقدرات الحرس الثوري الى جانب سائر القوات المسلحة بانها تشكل الضامن الرئيسي لمبدأ الردع واساس القوة الدفاعية للبلاد وقال: خلال العام الحالي سيتم ازاحة الستار عن قدرات الحرس الثوري في مختلف المجالات امام الرأي العام والشعب الإيراني العزيز.

وبين انه في مجال الدفاع البحري سنشهد قريبا ازاحة الستار عن القدرات والأنظمة الإستراتيجية الجديدة لقوات البحرية للحرس الثوري بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي.

في الختام لفت المتحدث باسم الحرس الثوري الى إن تعزيز القوة الدفاعية الشاملة وبناء طاقات رصينة لمواجهة التهديدات المحتملة تعد من اولويات الحرس الثوري التي لا يمكن المساس بها وقال: بحمدالله، هذا العام يعد منعطفا في إعادة تنظيم القوة الدفاعية والردعية واستعدادات الحرس الثوري للمواجهة الحاسمة والناجحة للتهديدات المحتملة لجبهة اعداء الثورة والنظام وبلدنا الحبيب.

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