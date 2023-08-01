الادميرال شهرام ايراني: رسالة زيارة وفد البحرية الايراني لمدينة سانت بطرسبيرغ قد وصلت للاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، الادميرال شهرام ايراني، ان زيارته الاخيرة الى مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية ومباحثاته مع عدد من قادة القوات البحرية لدى بلدان العالم، انها تحمل رسائل مهمة في الصعيد الدولي، احداها انه ولّى عهد فرض الهيمنة والغطرسة على المنطقة".

واضاف "الادميرال ايراني"، في تصريح بنهاية الزيارة اليوم : ان هذه الزيارة اظهرت من جديد بان ايران لديها حضور فاعل في جميع الساحات.

وتابع قائد سلاح البحر الايراني : لقد تسلم اعداء ايران رسالة زيارة الوفد البحري الايراني قطعا، من ان زمن الاملاءات والهيمنة والغطرسة على المنطقة لقد ولّى، والرسالة الاخرى هي ان صعيد البحار بالنسبة لكافة الدولة المطلة على المياه، بما في ذلك ايران، يحظى باهمية ستراتيجية.

علما ان قائد القوة البحرية بالجيش الايراني، وصل الى مدينة سانت بطرسبيرغ، السبت الماضي، بدعوة رسمية من نظيره الروسي "نيكولاي يفمينوف"، للمشاركة في مراسم ذكرى تاسيس البحرية الروسية والتي اقيمت بمدينة سانت بترسبيرغ برعاية رئيس جمهورية روسيا الاتحادية "فلاديمير بوتين".

انتهى