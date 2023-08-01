وزير الطاقة الإيراني يعلن عن إعادة بناء عدد من محطات توليد الكهرباء في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطاقة علي أكبر محرابيان ، في لقاء مع "محمد سامر الخليل" وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ، مساء اليوم الثلاثاء ان تركيز السلطات السورية على توفير الطاقة المستدامة والكهرباء لتلبية احتياجات مختلف القطاعات ، بما في ذلك المنازل والانتاج .

وأشار وزير الطاقة إلى وجود العديد من محطات توليد الكهرباء في سوريا ، جزء كبير منها غير قادر على إنتاج الكهرباء اليوم ويحتاج إلى إصلاحات بالطبع هذا الى جانب قرار السلطات السورية العمل على بناء محطات طاقة جديدة في البلاد .

وقال مهرابيان: إن الشركات الإيرانية ، وخاصة مجموعة مابنا ، لها سجل جيد في بناء وإصلاح محطات توليد الكهرباء في سوريا في السنوات الأخيرة ، وفي هذا الصدد ، قامت ببناء محطة كهرباء جيدة جدًا في منطقة اللاذقية ، والتي ستصل قريبًا الى مرحلة التدشين .

وتابع: إن عددًا من محطات توليد الكهرباء التي تضررت خلال الحرب تم انجاز عمليات إعادة إعمارها وقد دخلت الخدمة ضمن شبكة الكهرباء السورية اليوم.

وبالإشارة إلى نتائج المفاوضات في لقاء اليوم (الثلاثاء) مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ، تابع وزير الطاقة: جرت مفاوضات في الاجتماع الذي عقد اليوم لإصلاح بعض هذه المحطات. في هذا البلد ، ومن المؤمل أن يسهم تحقيق ذلك في توفير إمكانية إمداد الكهرباء لأبناء سوريا.

وقال محرابيان: إن التعاون بين الجانبين يتم في إطار العقود التجارية في هذا الصدد ، ويتم في هذا الصدد إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية قبل ان يجري إبرام العقد وفقًا للتكاليف والأرباح التي تراها الشركات.

وقال إن سورية أوفت بالكامل بالتزاماتها في عقود الكهرباء معربا عن أمله في التعاون وإبرام اتفاقيات تعاون عقب انعقاد هذا الاجتماع.

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