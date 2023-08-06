وزارة الدفاع تسلم صاروخي "قدير" و"نصير" إلى بحرية حرس الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عن تسليم صاروخي "قدير" و"نصير" إلى القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية.

بدأ تصنيع هذه الفئة من الصواريخ في وزارة الدفاع مع انتاج صاروخ "نور" التي تم إطلاقه بمحرك نفاث صغير من طراز طلوع-۴ ويصل مداه إلى 120 كم، وكانت هذه الصواريخ يمكن إطلاقها من على منصات ساحلية وبحرية وجوية، بما في ذلك مروحية Mi-17 التابعة للبحرية الإيرانية ومقاتلة F-4.

تقدمت خطة وزارة الدفاع لتحديث صاروخ "نور" حتى تمكن بعد هذه الصاروخ من تصنيع صاروخ "قادر" الذي يصل مداه إلى 200 كيلومتر. كان تصميم قادر مشابهًا لتصميم نور ولكن من بين المواصفات المعلنة عن صاروخ كروز "قادر" المعروف باسم CM-200، يمكن ذكر الحد الأدنى والأقصى لمدى من 15 إلى 200 كيلومتر وطول 6.8 متر ووزنه 746 كيلوغراماً برأس حربي تزن 165 كيلوغراماً.

استمرت عملية تطوير هذه الصواريخ حتى وصلت إلى صاروخ كروز "قدير" الذي يشبه صاروخ كروز "قادر"، ولكن بمدى أكبر الذي يصل إلى 300 كلم، ويستخدم على نطاق واسع في منصات إطلاق السواحل والسفن الحربية التابعة للبحرية.

بعد بناء النسخة الموجهة باسم "نصر بصير"، تم تصنيع نسخة أحدث من هذا الصاروخ سمي CM-90 نصير؛ الصاروخ الذي يستخدم محركات نفاثة بالإضافة إلى جسمه الأطول وأبعاده الأكبر. يمكن اطلاق هذا الصاروخ من منصات ساحلية وبحرية ، ويبلغ مداه الأدنى والأقصى 10 و 90 كم ، ويبلغ قطره 180 ملم ويبلغ طوله حوالي 4 أمتار ، وتزن 351 كيلوغرامًا ، برأس حربي وزنه 130 كجم.

/انتهى/