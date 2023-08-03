ولايتي: سوريا رمز المقاومة والرئيس الأسد ساهم في شموخها/ عبد اللهيان يصل باكستان

وزير الخارجية الإيراني يصل اسلام اباد

وصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسين امير عبد اللهيان " الى اسلام اباد مساء اليوم الاربعاء تلبية لدعوة نظيره الباكستاني "بيلاوال بوتو زارداري" في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام على رأس وفد اجتماع سياسي برلماني واقتصادي رفيع المستوى.

واستقبل وزير الخارجية والوفد المرافق له لدى وصولهم الى قاعدة "نور خان " الجوية، مساعد وزیر الخارجية الباكستانية للشؤون الاقليمية والسفير الايراني لدى باكستان "رضا أميري مقدم" ومجموعة من المسؤولين والدبلوماسيین الايرانيین في إسلام أباد.

وتأتي زيارة امير عبد اللهيان والوفد المرافق له الى اسلام اباد تلبية لدعوة وزير الخارجية الباكستاني "بيلاوال بوتو زارداري ".

وقبل وصول امير عبد اللهيان إلى اسلام أباد ، عقدت مفاوضات اقتصادية إيرانية - باكستانية في إسلام أباد بحضور الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري".

بالاضافة الى لقائه بنظيره الباكستاني سيعقد وزير الخارجية غدا سلسلة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين من بينهم رئيس الوزراء " شهباز شريف" ورئيس مجلس النواب "راجا برويز اشرف" وقائد الجيش الجنرال "سيد عاصم منير".

كما سيزور امير عبد اللهيان والوفد الإيراني رفيع المستوى مدينة كراتشي باعتبارها القلب الاقتصادي لباكستان .

يذكر بأن هذه هي الزيارة هي الثانية التي يقوم بها أمير عبد اللهيان الى باكستان بحيث سافر مسبقا الى إسلام أباد في كانون الثاني/يناير 2022 للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان ولقاء المسؤولين الباكستانيين.

ولايتي للمقداد: سوريا رمز المقاومة والرئيس الأسد ساهم في شموخها

قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ان سوريا هي رمز للمقاومة ودور الرئيس السوري كان حاسمًا وساهم في شموخ الجمهورية العربية السورية ضد هجمات الصهاينة وأنصارهم بقيادة الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي أكبر ولايتي ، مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ، في طهران ، وبحثا القضايا الإقليمية والدولية الهامة والتعاون الثنائي.

وقال ولايتي في مستهل هذا اللقاء : إن التطور المتزايد للعلاقات بين إيران وسوريا بمختلف أبعادها يحظى باهتمام جاد ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا على المستويين الإقليمي والدولي ، ويسعدنا أن تتطور عملية التعاون والأنشطة في هذا الإطار.

وأكد أن "جبهة المقاومة استطاعت اجهاض مؤامرات الأعداء وأهدافهم الشريرة بالتلاحم والتعاضد ، وحققت انتصارات كثيرة ، وبلا شك ستحقق المزيد من النجاحات بعد ذلك".

وقال ولايتي: "سوريا رمز للمقاومة ودور الرئيس السوري كان حاسمًا وساهم في شموخ الجمهورية العربية السورية ضد هجمات الصهاينة وأنصارهم بقيادة الولايات المتحدة".

بدوره أعرب وزير خارجية سوريا ،وفقا لارنا، عن ارتياحه لهذا اللقاء وأكد أنه يرى من الضروري أن يعرب عن تقديره وشكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها القوية في دعم سوريا وجبهة المقاومة واضاف: ان لقائي بكم مرة أخرى سيسهم في مواصلة مسار التنمية والتعاون بتنسيق أفضل ومعنويات عالية وفي الاجتماعات المختلفة التي عقدناها ، كانت توصياتكم حول القضايا والعلاقات الثنائية مفيدة لنا.

وقال فيصل المقداد : على الرغم من كل التحديات والمشاكل ، ما زلنا نشعر بالاقتدار بفضل الصداقة مع جمهورية إيران الإسلامية ونحن فخورون دائمًا بالصداقة معها ودعمها لنا.

تاكيد ايراني سوري على اعتماد العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين البلدين

قال محافظ البنك المركزي الايراني في لقاء مع وزراء الاقتصاد والتجارة والاتصالات والتكنولوجيا في سوريا ان التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وسوريا يتم متابعته بجدية وسيزداد على المدى القصير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي خلال لقائه محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة السوري وكذلك اياد الخطيب وزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري إلى ضرورة تطوير التعاون المصرفي والاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا وقال: إن زيادة العلاقات والتعاون النقدي والمصرفي والتجاري والاستثماري والمشترك على جدول الأعمال الجاد لطهران ودمشق.

ولفت فرزين إلى تطور البنوك الإلكترونية وشبكة البطاقات الإيرانية واستعداد البنك المركزي للتعاون المشترك في هذا المجال مع سوريا ، وقال إن إحدى الاستراتيجيات المهمة لإيران في تطوير التعاون التجاري مع دول الجوار هو اعتماد العملات الوطنية في العلاقات المصرفية النقدية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل في هذا الاجتماع على زيادة العلاقات التجارية والتبادلات بين دمشق وطهران وقال ان التخلي عن الدولار من العلاقات التجارية واستخدام العملات الوطنية في إطار التعاون النقدي والمصرفي بين سوريا وإيران سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة حجم الصادرات والواردات للبلدين.

وأوضح محمد سامر الخليل أن عملية الاتفاقات بين سورية وإيران في مختلف المجالات تسير على طريق جيد للغاية ، وقال: إن الهدف المهم هو الوصول إلى نتيجة في جميع الأمور المتعلقة بالقضايا الاقتصادية بين البلدين من خلال متابعة القرارات لانها تخدم مصلحة البلدين.

من جانبه دعا إياد الخطيب وزير الاتصالات والتكنولوجيا السوري في هذا الاجتماع ، في إشارة إلى تقدم إيران في مجال الصيرفة الإلكترونية ، إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين من أجل زيادة التعاون التكنولوجي في مجال الصيرفة الإلكترونية وفي مجال الاتصالات والتعاون المصرفي.

اللواء سلامي: على المسلمين أن يكونوا دائمًا على استعداد لمحاربة أعداء الإنسانية والدين

قال القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" إن الشعوب المسلمین والحكومات الإسلامية قادرة على إرساء الأمن في جميع المناطق ولن نسمح للأجانب أن يقرروا مصير المسلمين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه قال القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" إن الشعوب المسلمین والحكومات الإسلامية قادرة على إرساء الأمن في جميع المناطق ولن نسمح للأجانب أن يقرروا مصير المسلمين.

وشدد اللواء سلامي في كلمة القاها صباح اليوم الاربعاء عند بدء المناورات البحرية للحرس الثوري دفاعا عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي، على الجاهزية المستمرة للذود عن حدود البلاد ووحدة اراضيها ، قائلا "نحن نسعى دوما لارساء الامن والاستقرار، وهذا هو نهجنا".

وأضاف : ان الشعب الايراني شعب حي، ويجابه كافة التهديدات والفتن المعقدة وكافة السيناريوهات المريبة وجميع الاحقاد، برد فوري يرغم الأعداء على الندم.

وأكد: على المسلمين أن يكونوا دائمًا على االاستعداد لمحاربة أعداء الإنسانية والدين والحرية والعدالة. من أجل الدفاع عن الهوية والثقافة والمجد والعظمة والدفاع عن الحضارة والقيم الإلهية وأحکام الدين الإسلامي.

وأضاف: نقدر ضمان أمن حدودنا والحفاظ على الاستقلال والإنجازات المجيدة للثورة الإسلامیة أكثر من أرواحنا وقطرات دماءنا کما نؤمن باستقلال وسلامة أراضي الدول المجاورة والمسلمة وارساء الأمن و الإستقرار فیها.

وصرح: نحاول دائمًا لضمان الأمن والسلام في بلادنا. ولقد شهد العالم جهود إيران لتوسيع نطاق السلام والأمن.

وتابع نحن نعتبر كل الشعوب الإسلامية والبلدان الإسلامية أشقاء و إخوة لنا ونتضامن معهم، مؤكدا إننا ندعم المسلمين المظلومين في جميع أنحاء العالم. و سوف تتألم قلوبنا إذا قام الصهاينة المجرمون بنهب أو تدمير منزل فلسطيني أو إذا أصيب طفل فلسطيني واحد بجروح طفيفة .

وأضاف: إذا اعتدی الأجانب علی جزء من البلاد الإسلامية ، فإننا ندعم الدول الإسلامية، مضيفا أن لدينا تجربة مريرة من التدخل الأجنبي في المنطقة.

واکد أن مختلف مناطق العالم الإسلامي خلال الـ 44 عامًا الماضية ، کانت ساحة للحرب العسكرية والأمنية والاستخباراتية والإعلامية والنفسية للأعداء خارج هذه المنطقة، أي أمريكا وحلفائها والکیان الصهيوني.

وأضاف: كل ما تشهده هذه المنطقة من حروب وزعزعة الإستقرار وانقسامات واضطرابات هي نتيجة انتقال السياسة الخارجية لدول مثل أمريكا والکیان الصهيوني في البيئة السياسية وجغرافية حياة المسلمین.

وصرح أنهم لم يحققوا شيئاً غير الفشل والهزیمة والإحباط والجهود غير المثمرة و زیادة کراهیة المسلمین لهم.

وقال: إن أراضي المسلمين ليست مكاناً لتواجد لأجانب، در لافتا إلي أن الدول الإسلامية وحكومات هذه المنطقة قادرة على ضمان وإرساء أمن جميع المناطق بترتيبات أخوية وإسلامية ، ولا نحتاج لتواجد أي أجنبي في المنطقة ولن نسمح للأجانب أن یقررو مصیر المسلمین.

وأضاف: للمسلمين هوية عظيمة والقرآن الکریم وهم ملتزمون بالقيم المشتركة في دينهم ، ويحبون بعضهم البعض ، والأخوة بينهم عميقة.

وتابع: ان الأعداء یرغبون في خلق الانقسامات واندلاع المعارك الداخلية والحروب الدموية بين المسلمين في العالم الإسلامي لکن سياسة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في العالم الإسلامي بأسره وذلک بالإعتماد علی التدابیر الحکیمة لقائد الثورة الاسلامية.

بعشرة ميداليات.. المنتخب الإيراني لرفع الأثقال يتألق في بطولة آسيا للناشئين

تألق المنتخب الإيراني لرفع الأثقال عن فئة الناشئين والشباب ضمن مشاركته في بطولة آسيا بحصده ل 10 ميداليات ملونة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استطاع 4 ربّاعون ايرانییون من حصد ميداليات ملونة بفوزهم بـ3ميداليات ذهبية و 4 فضية و 3 برونزية في منافسات بطولة رفع الأثقال الاسيوية للناشئين والشباب.

وقد فازت الربّاعة الإيرانية "لعیا كريمي " بثلاث ميداليات ، فضيتان اثنتان وبرونزية واحدة ،ضمن منافسات الوزن 71 کلغ ببطولة آسيا للناشئين والشباب.

کما فازت "عسل كد خدائي " بالميدالية البرونزية لفئة الناشئين.

بدوره احرز الربّاع الايراني "أمير محمد سليماني" ثلاث ميداليات ملونة، ذهبية وبرونزية وفضية ببطولة آسيا للناشئين والشباب .

فیما حصد مواطنه "فرهاد قلي زاده" ميدالية فضية واحدة وميداليتين ذهبيتين عن فئة الشباب.

وبدأت بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين، يوم 28 تموز/یولیو في مدينة نیودلهي الهندية وتستمر حتى 6 آب/ أغسطس 2023.

الادميرال تنغسيري: نحن ابناء الشعب الايراني الشجعان ملزمون بالدفاع عن جزرنا في الخليج الفارسي

قال قائد القوة البحرية بالحرس الثوري "الادميرال علي رضا تنغسيري"، إن الخليج الفارسي ملك لكل دول هذه المنطقة، مؤكدا أننا لن نتوانى أبدا عن حماية وحدة الأراضي الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوة البحرية بالحرس الثوري "الادميرال علي رضا تنغسيري"، إن الخليج الفارسي ملك لكل دول هذه المنطقة، مؤكدا أننا لن نتوانى أبدا عن حماية وحدة الأراضي الإيرانية.

وقال الادميرال تنكسيري على هامش مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري في الدقاع عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي التي انطلقت صباح اليوم الاربعاء في جزيرة بو موسى جنوب البلاد : إن جزر الخليج الفارسي جوهرة لامعة ستشرق إلى الأبد على أرض ومياه إيران الإسلامية.

وأضاف: أن جزرنا في الخليج الفارسي مثل نواميسنا ونحن ابناء الشعب الايراني الشجعان ملزمون بالدفاع عن نواميسنا وشرفنا.

وصرح أن أمن منطقة الخليج الفارسي مصلحة مشتركة لدول هذه المنطقة مضیفا أن دول الخليج الفارسي لديها مصالح مشتركة، فنحن إخوة وجيران، والأمن في هذه المنطقة يصب في مصلحة جميع هذه الدول و إذا كان الخليج الفارسي آمنا، فسوف نستفيد جميعًا وحتى العالم بأسره من ثمار الأمن والاستقرار.

وقال: الخليج الفارسي ملك لجميع دول هذه المنطقة، وكل الدول حساسة لحدودها الجغرافية وثغراتها، ولن نتوانى أبدا عن حماية وحدة أراضي بلدنا الإسلامي لأن الأجيال القادمة لن تغفر لنا ذلك.

وانطلقت مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري في الدقاع عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي صباح اليوم الاربعاء في جزيرة بوموسى بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الايرانية والمسؤولين المحليين.

وأطلقت على هذه المناورات اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية"، وتنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة ، والبحرية الجوية ، والحرب الالكترونية ، والرد السريع ، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان ، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري.

وزير الداخلية الايراني: نتابع نقل المياه من الآبار الجديدة إلى نهر هيرمند

أکد وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" متابعة حق إيران في حصتها المائية من نهر هيرمند الحدودي داعيا المسؤولين الأفغان إلى القيام بواجبهم في هذا الصدد وأضاف: نتابع نقل المياه من الآبار الجديدة إلى هذا النهر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أکد وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" متابعة حق إيران في حصتها المائية من نهر هيرمند الحدودي داعيا المسؤولين الأفغان إلى القيام بواجبهم في هذا الصدد وأضاف: نتابع نقل المياه من الآبار الجديدة إلى هذا النهر.

وقال وحيدي علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعا، بشأن حصة ایران المائیة من نهر هيرمند الحدودي، : إننا نتابع نقل المياه من الآبار الجديدة إلى نهر هيرمند ، لكن المشكلة لم تحل.

داعيا المسؤولين الأفغان إلى القيام بواجبهم في هذا الصدد.

وأضاف أن الحكومة تتابع بجدیة أزمة نقص المياه في محافظة سيستان وبلوشستان ولقد اتخذت قرارات وإجراءات مهمة خلال هذه الفترة ولو لم يتم تلك الإجراءات لكنا واجهنا مشاكل أكثر خطورة.

استخدام طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي في مناورات حرس الثورة الاسلامیة

خلال مناورات " الاقتدار " للحرس الثوري الإيراني والتي بدأت صباح الأربعاء في الخليج الفارسي فی جزيرة بوموسى جنوب البلاد ، تم استخدام جميع أنواع الأنظمة والمعدات المحلية المنتجة في الصناعات القائمة على الدفاع والمعرفة في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه استخدم الحرس الثوري الايراني طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي في مناوراته بحیث ادّت مهمتها بنجاح عبر تدمير الأهداف المحددة لها مسبقا بدقة.

وفي مناورات " الاقتدار " للحرس الثوري الإيراني والتي بدأت صباح الأربعاء في الخليج الفارسي فی جزيرة بوموسى جنوب البلاد ، تم استخدام جميع أنواع الأنظمة والمعدات المحلية المنتجة في الصناعات القائمة على الدفاع والمعرفة في البلاد.

في هذه المناورات قامت سفن بإطلاق صواريخ بسرعة 90 عقدة بحرية ، كما نفذت طائرات مسیرة و وطائرات برمائية وسفن مجهزة بذكاء اصطناعي وصواريخ باليستية بحرية عمليات ذكية ودقيقة في أجزاء مختلفة من هذه المناورات.

وأيضا ، اقيم استعراض بحري على مستوى عال من القوة والقدرة وفي اقصر وقت ممكن لنقل وحدات الباسيج (التعبئة) في محافظات فارس وهرمزکان من الساحل الى الجزيرة بمشاركة 3 سفن وهي الشهيد ناظري ، والشهيد مهدوي و الشهيد رودكي بالاضافة الى العوامتين البحريتين الشهيد دارا والشهيد رئيسي عن فئة الرعد وعوامة الباسيج البحرية الشعبية وقاذفات صواريخ فئة ذو الفقار.

وقد انطلقت هذه المناورات فجر صباح اليوم الاربعاء 2 آب / أغسطس في جزيرة بوموسى بحضور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الايراني اللواء "حسين سلامي" و قائد بحرية الحرس الثوري الاسلامي الايراني اللواء الركن "علي رضا تنكسيري " ومجموعة من قادة ومسؤولي القوات المسلحة والسلطات المحلية .

وقد أطلق على مناورات الاقتدار هذه اسم "القائد الشهيد إسحاق دارا" ، وتهدف "لإظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في حماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية" .

وسيتم اجراء التدريبات والحالات المختلفة بواسطة وحدات قتالية عملياتية عائمة و صاروخية ، بالاضافة الى طائرات مسيرة ، ووحدات جوية بحرية واجهزة الحرب الافتراضية الالكترونية وقوات الاستجابة السريعة من قبل كتائب الإمام الحسين (ع) بمحافظة هرمزكان والتعبئة البحرية بدعم جوي من سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني المختلفة بالعمليات البحرية والبحرية.

انضمام صاروخي كروز "قدير" و "فتح 360" المزودين بالذكاء الاصطناعي الی بحرية الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه انضمت منظومة صاروخ كروز "قدير" وصاروخ "فتح 360" الباليستي، المجهزين بالذكاء الاصطناعي، إلى بحرية الحرس الثوري في مناورات اقتدار هذه القوة البحرية بجزيرة بو موسى جنوب البلاد.

وانطلقت مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري صباح الاربعاء في جزيرة بو موسى للدفاع الراسخ عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري ومجموعة من قادة ومسؤولي القوات المسلحة.

وفي هذه المناورات تم ولأول مرة ، ازاحة الستار عن منظومة صاروخ كروز "قدير" وصاروخ "فتح 360" الباليستي المزودين بالذكاء الاصطناعي وانضمامهما إلى بحرية الحرس الثوري.

وقال القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" علی هامش المناورات : نحن نحاول دائمًا لضمان الأمن والإستقرار للبلاد، وهذه هي سياستنا.

وأضاف: أن الشعب الإیراني العظيم،حي وسیلقن العدو درسا باعثا علی الندم لكل التهديدات والمؤامرات الغامضة والمعقدة والسيناريوهات الغامضة والأحقاد.

اتفاق إيرانی عراقی على تنفيذ خطط تجريبية لمكافحة الغبار

اتفقت طهران وبغداد على تحديد وتنفيذ خطط تجريبية مشتركة لمكافحة الغبار في اربع محافظات عراقية ومحافظتين ايرانيتين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه اتفقت طهران وبغداد على تحديد وتنفيذ خطط تجريبية مشتركة لمكافحة الغبار في اربع محافظات عراقية ومحافظتين ايرانيتين.

وتم مساء الثلاثاء، التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الطرفين بعد اجتماع عقد في بغداد بين "علي محمد طهماسبي" ، مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مع الوكيل الفني بوزارة الزراعة العراقية ميثاق عبدالحسين عبيد.

واتفق الجانبان على ان يتم خلال الشهرين المقبلين تنفيذ 4 مشاريع تجريبية للتعاون المشترك في أربع محافظات وهي ذي قار والمثنى وواسط وميسان في العراق ومشروعان رياديان في محافظتي إيلام وخوزستان في جمهورية إيران الاسلامية.

وفي هذا الاجتماع ، تم مناقشة كيفية العمل معا للتعامل مع التصحر ، والحد من آثار تغير المناخ ، وإزالة الحواجز التي تحول دون الأمن الغذائي ، فضلا عن إدارة ومكافحة العواصف الترابية.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد بحضور بسام كنعان مدير عام دائرة الغابات والتصحر في العراق قال "ميثاق عبد الحسين عبيد" الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية: ان جهود التعامل مع الغبار يجب أن تكون استثنائية وان تكون ملموسة عمليا.

وقال: حل مشكلة الغبار في المنطقة يتطلب تعاون دول غرب آسيا ، بما في ذلك العراق والكويت وإيران.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية: إن وزارة الزراعة العراقية تبحث عن تمويل للتعامل مع الغبار الناعم وتحديد مراكز الغبار في المحافظات المتاخمة لإيران والكويت.

من جانبه شدد علي محمد طهماسبي مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في إيران على ضرورة التعاون المباشر بين البلدين في هذا الصدد واعلن استعداد جمهورية إيران الإسلامية للتعامل مع حالات التصحر في المناطق الحدودية بين البلدين.

آخر المقابلات...

محلل سياسي لـ"مهر": معركة الدفاع عن القرآن هي معركة الدفاع عن الحق/ الاسلاموفوبيا لها اهداف ذات طابع استعماري وعنصري

قال المحلل السياسي الدكتور طراد حمادة، ان معركة الدفاع عن القران هي معركة الدفاع عن الحق في وجه الباطل والظلم والضلال في هذا العالم، واكد ان الحرية الانسانية الحقيقية تتجلى في حفظ القران والدفاع عنه...

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: شهد العالم الإسلامي عبر تاريخه الطويل والممتد حروب واسعة.. في مختلف المجالات.. ذهب بعضها واندثر أكثرها.. وبقيت المعركة االقائمة والتي ما تزال آثارها قائما إلى يومنا هذا هي "المعركة الفكرية". كان الغزو الفكري على الثقافة الإسلامية في السابق له شكل محدد ومنهج معين.. ينطلق من دراسة الشرق عموما والإسلام خصوصا...

أما اليوم فنحن نشهد حربا على الإسلام أشد هدما.. وأكثر فتكا.. وأقوى أثرا.. بل إن أثرها أشد عمقا من كل الحروب التي مضت سواء العسكرية أو السياسية.. إنها الحرب على الإسلام والقرآن، كان الغزو الفكري في السابق له منهج محدد يهاجم الإسلام صراحة وعلنا دون استحياء أو وجل...

مرةً أخرى، تعود إلى المشهد من جديد جرائم الاعتداء على القرآن الكريم في دول أوروبية، ومرة أخرى تقفز إلى الساحات الرسمية والشعبية مطالبات واسعة بمنع التعرض للمقدسات الاسلامية وتجريمها... ولا تزال ردود الفعل المستنكرة والغاضبة تتوالى إزاء حرق نسخ من المصحف في السويد، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

وفي هذا الصدد أجرت مراسلة وكالة مهر، "وردة سعد" حواراً صحفياً مع الوزير السابق والكاتب والمحلل السياسي الدكتور "طراد حمادة"، واتى نص الحوار على الشكل التالي:

** يتحدث البعض عن حرب ثقافية يشنها الغرب على شعوب العالم.. لتعزيز هيمنته وامبراطوريته تحت مسمى المجتمع الدولي الذي يتحكم بمؤسساته.. هل ترون ان هذه الحرب حقيقة لها مصاديقها العملية ام انها جزء من نظرية المؤامرة التي يفتعلها المثقفون لتبرير حالة العجز والفشل امام التطور السياسي والعلمي والتقني في الغرب؟

حين كتب الشاعر الالماني "غوته" مسرحيته الرائعة "فاوست" كان يقصد فيها العقل الغربي المسيحي، وجعل الله سبحانه يقبل الرهان في صراع فاوست مع الشيطان الذي عمد الى اغوائه، والى السيطرة عليه رغم احتقاره له وشدة عداوة الشيطان للانسان، وبصرف عن نتيجة الصراع فان الثقافة الغربية تعيش منذ الربع الاخير من القرن العشرين ازمة عميقة في النمو الفاوستي الذي توحي به...

ان الانموذج الفاوستي ولد مما يسمى عصر النهضة الغربية التي لم تكن ظاهرة ثقافية وحسب بل ايضا مولد الراسمالية والاستعمار المواكبين كما يعبر الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي في كتابه "حوار الحضارات" يقول غارودي ان فاوست هو الرمز الماساوي للثقافة الغربية، ومنذ القرن السادس عشر حدد كريستوفر مالرو في التاريخ المفجع للدكتور فاوست شعار الحضارة الجديدة: بدماغك القوي يا فاوست صر الها سيد العناصر كافة وربها...

الثورة الاسلامية المباركة التي قادها الامام الخميني قده منعت قيام نظام احادي في ادارة العالم...

وهذا الشعار قد سبق بنصف قرن وعد الفيلسوف "رينيه ديكارت" بعلم يجعلنا سادة الطبيعة ومالكيها ادت صراعات الراسمالية ورغبتها في الصراع على العالم الى نشوب حربين عالميتين، والى استخدام سلاح القنبلة الذرية، والى اقتسام النفوذ في العالم بين معسكرين ثم حصل انهيار احدهما وحسب الاخر ان العالم اصبح تحت سيطرته وانه وصل الى نهاية التاريخ، والانسان الاخير حسب فوكوياما لكن هذا المسار اصطدم بقيام قوة مناهضة لهذه السيطرة تمثلت في الثورة الاسلامية المباركة التي قادها الامام الخميني قده والتي منعت قيام نظام احادي في ادارة العالم، وسمحت لدول كبرى مثل روسيا والصين في التقاط انفاسها...

وجرت حروب عديدة في مواجهة الجمهورية الاسلامية؛ كل انواع الحروب وابرزها حرب الثقافة والوعي والسيطرة على انماط الحياة والسلوك واخلاق الشخصية الانسانية والاجتماع الانساني ودعى هينغتون صراحة الى صراع الحضارات وقال ان الحرب القادمة ستكون مع الحضارة الاسلامية، فيما كان المسلمون يدعون الى المقاومة والممانعة والى الحوار والتلاقي والتفاهم والتقارب بين الامم والشعوب والى ادارة مشتركة لعالم واحد نعيش فيه جميعا في دورة ادم الراهنة..

المسلمون يدعون الى الحوار والتلاقي والتفاهم والتقارب بين الامم والشعوب والى ادارة مشتركة لعالم واحد...

يبرز الصراع الثقافي من خلال غزو العالم الاسلامي ثقافيا مقدمة للغزو العسكري في الحرب واجتمعت اشكال حروب عدة في ميدان مواجهة واحد؛ من الحرب الساخنة الى الحرب الناعمة، الى الحرب الاقتصادية والسياسية الى الفكرية والثقافية... ونحن نعيش في كل هذه المجالات حربا حقيقيا، و ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ لكن في هذه الحرب سلاحنا الاسلام والقران والسنة والعترة الطاهرة، والمواجهة والممانعة، والتبليغ والتبيين...

** الحرب الثقافية او الحرب على الوعي هل هما مفهوم واحد؟ ولماذا نجد ان الاسلام كدين وثقافة مستهدف بهذه الحرب اكثر من غيره من الاديان والثقافات العالمية الاخرى في هذه المرحلة.. بدءا من المستوى النظري لبعض المفكرين الاميركيين وانتهاء بالممارسات الشعبوية والاعلامية التي تدعمها الحكومات مثل حرق القرآن او الصور المسيئة؟ كيف يشكل الاسلام خطرا على الغرب؟

يقول الامام الخامنئي (دام ظله) في وصف هذه الحرب يسعى الاعداء في بياناتهم وتصريحاتهم واعلامهم وفي اذاعاتهم الى اظهار ضعف موقف الجمهورية الاسلامية لكن احملوا كل ما تسمعونه من العدو على اساس العداوة... حسنا فالساحة ساحة حرب لم يكن هذا الموقف الصريح الا نتاج تحليل وتدبر لما يحصل في ساحة الحرب الثقافية.. حسنا الساحة ساحة حرب يقول سماحة السيد القائد وكنت منذ اكثر من ثلاث عقود في زيارة الى طهران ويومها كانت حملات الاذاعات تلهب ليل طهران الدامي، نعم كان الاعلام الغربي يقود حربا حقيقة ضد الجمهورية الاسلامية، فيما سمي يومها بالعمل على الغزو الثقافي نحن الان في مواجهة حقيقة بعدما فشل الغزو العسكري وتراجع الغزو الثقافي...

الاعلام الغربي يقود حربا حقيقة ضد الجمهورية الاسلامية...

تاخذ المواجهة في ميدان الثقافة جولات اخرى تتمثل فيما نشهده اليوم من حملات عدائية على الاسلام والنبي (ص) وعلى القران الكريم كتاب الله الذي جعل هدى للناس... وفيه سعادة الانسان من عقيدة وخلق وتشريع وكتاب الوجود فيه تتحصل كل الحقائق وكما جاء فيه ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ اوحاه الله الى رسوله ليخرج الناس من الظلمات الى النور وما ارسلناك الا كافة للناس ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾، صدق الله العظيم...

وكتاب الله كما يقول الرسول في وصاة له رواها الامام علي بن ابي طالب (ع):" عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم من اتبع الهدى في غيره اضله الله ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم".. هذا القران يتعرض للحرق وللتدنيس في ساحات عواصم بلدان تحت اعين سلطاتها وبعنوان الحريات؛ كيف يكون ذلك؟، وما هدف هذا العدوان؟، وكيف يمكن وصفه ومواجهته الا في القران المحفوظ نفسه وفي دورنا في الدفاع عنه؟... والقران اعظم تجل للاسلام وهو الفرقان بين الحق والباطل، وعليه ان معركة الدفاع عن القران هي معركة الدفاع عن الحق في وجه الباطل والظلم والضلال في هذا العالم، والحرية الانسانية الحقيقية تتجلى في حفظ القران والدفاع عنه...

معركة الدفاع عن القران هي معركة الدفاع عن الحق في وجه الباطل والظلم والضلال في هذا العالم، والحرية الانسانية الحقيقية تتجلى في حفظ القران والدفاع عنه...

يحصل ان حركات يمينية متشددة تصل الى السلطة في بعض البلدان، وتمثل في سلوكها وسياساتها خطر حقيقي على السلام والامن الدوليين، وتكشف عن نفسها في موقفها من القران لانه الفرقان بين الحق والباطل وواجب الانسانية الدفاع عن الوحي اتمام الدين وكمال الوحي الالهي...

ذكرت ان النظام العالمي الراسمالي انتهى الى نشوب الحروب العالمية وعقل فاوست سقط في صراعه مع الشيطان رغم ان الانسان غالب للشيطان، لكن استحوذ عليه فعل السيطرة والهيمنة، وادارة العالم كانت تسير في دورات متصلة من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الاخلاقية والامنية، عالم يملؤه الظلم والجور؛ ولكن يوجد فيه حراك قوي للقسط والعدل في صراع مستمر بين الانسان والشيطان في دورة ادم منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران اصبح الاسلام مشاركا من موقع القوة في السياسة الدولية، وكان نظام العولمة وحركة الافكار وسرعة انتقالها قد بلغ درجة جعلت من العالم قرية صغيرة كما يقال حركة الافكار والسياسات، حركة سريعة متداولة بين القارات، وقاعدة التعارف والتعاون على البر والتقوي قاعدة اسلامية...

منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران اصبح الاسلام مشاركا من موقع القوة في السياسة الدولية...

نحن مسؤولون في هذا العالم نعيش فيه امام الله في الاخوة كما امام الخلق والناس في الدنيا، حركة انتصار الاسلام قوية في كل القارات، والفكر الاسلامي وعناصر القوة في دار الاسلام عظيمة الشان لذلك نشات حركات مناهضة تعمل على تخويف الناس في بلدانها من الاسلام، وتحاول ان تقلب الحقائق وتضلل الراى العام، وتستخدم كل وسائل الاعلام المعاصرة وسرعة حركة الافكار وهي تملك وسائل كبرى وامكانيات مادية كبيرة ايضا من اجل مواجهة الاسلام الصاعد لاخذ دوره في المشاركة في ادارة العالم...

** لماذا تحولت دعوات مثل حرية المرأة وتفكيك الاسرة وصولا الى التحول الجنسي والشذوذ وهي قيم اخلاقية في طبيعتها الى ادوات في الحرب الثقافية الغربية على الاخر، وعلى المسلمين خصوصا؟ واذا كانت هذه المفاهيم تدمر المجتمع كما يقول البعض، الا يخاف الغرب على مجتمعاته نفسها من النتائج المدمرة لهذه المفاهيم والسياسات؟

استخدمت في جدلية العلاقة بين الاسلام والغرب مصطلح "فَكْرُ الاخر"، وهو يقوم على مركزية الانا مقابل الاخر حيث تقدم الانا الاخر لنفسها كما تشاء وتقدمه لنفسه كما تشاء، وعلاقة الاسلام والغرب تقوم وفق نظرتنا على تلك العلاقة الغريبة بين الحضارة والحرب بين الصدام والحوار بين عقل ارسطو واطماع الاسكندر، وذلك الخيط الرفيع بين الحرية والاستعمار...

يحاول الغرب ان يستعمر العالم ومنه ديار الاسلام باسم الحرية، وهو امر عجيب حقا لانه يفرض الاستبداد والعبوديةً باسم الحرية، واغرب هذا النوع من العبوديات هو ما يظهر من تشريع قانوني للانحراف الجنسي؛ هذا الامر فعل شيطاني يريد نهاية الجنس البشري في الانحراف عن سنة الله في خلقه، وهو من اخطر انواع الجرائم بحق الانسان عبودية الانحراف تسيطر على الشخص الفرد ويريدون ان يعمم الانحراف ليصبح قاعدة عامة باسم حرية اشخاص.. يقول عنهم علماء النفس التحليلي مثل فرويد وسواه انهم مرضى ويجب معالجتهم، افشاء المرض في البشرية تهديد للجنس البشري لان الجنس الطبيعي يحافظ على الجنس البشري، ولذلك لهما جذر لغوي واحد ربما ما يعانيه الانسان في الغرب يشبه انتشار الوباء، من يعمل على نشر الوباء والافساد في الارض...

الطبيعة الانسانية سوف تحافظ عن بقاء جنسها والدين والكتب السماوية، والعقل والخلق الحسن سوف يهزمون جائحة المثلية الجنسية ويدافعون عن الطبيعة الانسانية والحرية والكرامة والاسرة التي فيها يكون السكن والمودة والتراحم، وقيام المجتمعات الاسرة والعائلة من ذكر وانثى اصل قيام المجتمعات الانسانية... راجعوا كل فلاسفة التاريخ والانتروبولوجيةً وعلماء الاحياء، والاجتماع والعمل تصلون الى هذه النتيجة من تكون الاسرة الانسانية من ذكر وانثى كما هو حال ادم وحواء "خلقناكم من زوجين اثنين ذكر وانثى" ما يحصل الان في مجتمعات تنهار حقيقة ولا رجاء لها سوى في اعلاء كلمة الله في الارض والعمل وفق السنن الالهية والوحى المتنزل على قلوب الانبياء والشرائع السماوية وما يقبله العقل ولا ينافي اصول الحياة وسننها العامة.

** هل ترون ان هناك علاقة جدلية بين ثقافة الاسلاموفوبيا التي يعززها الغرب بوسائل مختلفة والصراع مع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة؟ وبالتالي هل يمكن الربط بين ظهور الاسلام السياسي بنسخته الثورية على يد الإمام الخميني قَدّسَ الله سرًة وقيام محور المقاومة من جهة، وشراسة الحملة الغربية على الاسلام والمسلمين؟

تتوسع ظاهرة الاسلاموفوبيا في الغرب الاوروبي والاميركي وهو التخويف الجماعي من الاسلام وفيه عناصر من كراهية الاخر وعدم الاعتراف به ورفض الحوار معه وهي ظاهرة قديمة ولكنها مستجدة بشكل يهدد العلاقات الدولية بين الشعوب والامم لانه لا يكون سلام بين الامم ما لم يكن هناك سلام بين الاديان ولا يكون هناك سلام بين الاديان مالم يكن هناك حوار بين الاديان وقد جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا...

الاسلاموفوبيا لها اهداف سياسية والاقتصادية واجتماعية وثقافية ذات طابع استعماري وعنصري...

ولكن الغرب الاوروبي الاميركي يرفع نسبة العداء الى درجة تشبه حالة الحرب كما اوضحنا ذلك في محله ويرى مؤرخون ان كل ما شهدته مراحل العلاقات منذ فتح المسلمون اسبانيا وصقلية والحملات الصليبية على فلسطين والاستيلاء على القدس وانتصار صلاح الدين عليهم ثم سقوط الاندلس وسقوط القسطنطينية، وهجوم الاتراك على منطقة البلقان والوصول الى مداخل اوروبا وحملات بونابرت ثم في احتلال الفرنسيين للجزائر، وما اعتبر عندهم انه نصر على المسلمين، الى احتلال فلسطين والقدس كلها علاقات كانت تقوم على تخويف الشعوب من حركة الاديان من اجل الحروب...

والاسلاموفوبيا لا تخرج عن هذا النطاق بل هي في قلبه هذه الاسلاموفوبيا لها اهداف سياسية والاقتصادية واجتماعية وثقافية ذات طابع استعماري وعنصري، ومرتبط بشكل وثيق بالموقف الاميركي خاصة والغربي عامة من دعم العدو الصهيوني المحتل لفلسطين والقدس...

الموقف من الجمهورية الاسلامية في الغرب له علاقة بالموقف من قضية نصرة فلسطين والمحور الذي تدور عليه رحى الصراع الراهن...

ان قضية فلسطين تقع في قلب هذا الصراع، وقد جعل الغرب من الكيان الصهيوني المؤقت نقطة ارتكاز له في حربه على العرب والمسلمين، وهذه مسالة صريحة الحضور في الواقع السياسي والعلاقات الدولية بين العالم الاسلامي والغرب الاميركي الاوروبي اذن قضية فلسطين القضية المركزية للعرب والمسلمين هي في قلب هذا الصراع ان الموقف من الجمهورية الاسلامية في الغرب له علاقة بالموقف من قضية نصرة فلسطين والقدس المحور الذي تدور عليه رحى الصراع الراهن، والغرب الاميركي الاوروبي في المجال الاعلامي يملك ادوات عديدة، ويستخدمها في الحرب الناعمة والحرب الاعلامية، النفسية، وكي الوعي بكل وسيلة متاحة له دون النظر الى اخلاقياتها ومخاطرها ولا الى صدقها وكذبها ولا تهمه مضارها على العالم وما تجره من ويلات...

وعليه يلزم ان نكون على مستوى التحدي في مقاومة هذه الحرب الواقعية من اجل صلاح البشرية جمعاء...

** الحرب الثقافية لها ادواتها المعروفة! والتي يتفوق فيها الغرب على الاخرين.. من الاقمار الصناعية الى السينما ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.. تماما كما كان ولا يزال متفوقا في آلة الحرب العسكرية.. فما العمل لمواجهة الغزو الثقافي الغربي؟ وهل علينا تطوير وامتلاك الاليات نفسها لمواجهة العدوان الثقافي ام ايجاد وسائل اخرى تتناسب مع قدراتنا وثقافتنا.. كما كان الحال في معارك المقاومة مع الاحتلال والعدوان العسكري؟

ذكرنا ان وصف ما يحصل من حركات ثقافية وحملات اعلامية وانتشار للافكار بوسائل التواصل المعاصرة يصدق عليه وصف حالة الحرب في هذا الميدان، وان اساليب مواجهتها هي نفسها ما يحصل في الحرب من حركة الدفاع والهجوم ومن وسائل الحماية والردع، في هذا المجال تبرز مصطلحات من نوع المنع والممانعة، وكشف المقاصد واظهار التهافت، وجهاد التبيين وما يلزم لنشر افكار الاسلام مثلما تواجه رياح الخير رياح الشر في عالم تتقابل وتتلاطم فيه الرياح صراع الكلمة الطيبة مع الكلمة الخبيثة...

الغرب نفسه اطلق على هذا الوضع صفة حرب الحضارات وصراع الثقافات، وعنده ان كل ما يخالفه في مناحي الفكر والسلوك هو عدو الاخر هو الجحيم كما عبر عنه الفيلسوف الفرنسي "جان بول سارتر"... ما يتعرض له الرسول خاتم الانبياء محمد بن عبد الله والذي كان موقف الاسلام حاسما في مسالة سلمان رشدي يتكرر الان مع كتاب الله القران الكريم الذي تنزل على قلب الحبيب محمد بن عبد الله (ص).. يوجد في العالم الراسمالي سبق الى ما يرون فيه صورتهم كصورة وحيدة للعالم وهي صورة لا يخالطها نقص وتقديم الاخر في صورة مغايرة تذكر بحكاية الطفل والمرآة حيث صورته هي الاخر، وعندما وجود الاخر خارج صورته يرى فيه الجحيم...

وفق نظرية "سارتر" ان قدرة هذه الصور على اثارة اعنف المشاعر واشدها جموحا فامر مشهود في عصرنا الذي انتشرت فيه اجهزة الرؤية عن بعد في وسائل الاعلام وتكنولوجيا التواصل المعاصرة يمتلك الغرب هذه التكنولوجيا ويعمل على نشر صورته باعتبارها صورة العالم وتستبد به صورته حتى يخلع ظلها على كل مظاهر الكون في كتابي خطاب الاخر كشفت عن هذه الحالة في علاقات الدول والحضارات والثقافات، وكنت قد بدات الكتاب في قصيدة "وردة الكيمياء" والتي تبدأ وحدي كاني لمست حجر الفجر لا احد غير يدي تمسك الان قصبة النور وتنتهي القصيدة ارتب الاجزاء اجادل الحقيقة خارج الذات لا ذات غير الذات من يكون الاول والاخر العاشق والمعشوق العابث الخاسر المنحدر من الطين وماء الخليفة يروي كانه الصانع وردة الكيمياء...

/انتهى/