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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:٤٢ ص

رباعو إيران يفوزون بالميداليات الذهبية في نيودلهي

رباعو إيران يفوزون بالميداليات الذهبية في نيودلهي

فاز رباع إيرانيون بسبع ميداليات ذهبية وثماني ميداليات فضية في فئتي 102 و 102+ كجم في بطولة آسيا للناشئين والشباب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في استمرار للبطولة الآسيوية لرفع الأثقال للناشئين والشباب التي استضافتها الهند، فاز الرباع الإيرانيون بـ 7 ميداليات ذهبية و 8 فضية في فئتي 102 و 102+ كجم.

وفاز أبو الفضل زارع بثلاث ميداليات ذهبية ولقب البطولة في فئة 102 للشبان وأصبح نائب بطل آسيا في فئة الشباب بميدالية ذهبية وفضيتين.

كما أصبح أبو الفضل كياني نائب بطل آسيا في فئة 102+ للناشئين وفاز بثلاث ميداليات فضية.

وفي فئة الناشئين 102 + كجم، أصبح طه نعمتي البطل بثلاث ميداليات ذهبية وحميد رضا محمدي نائب بطل آسيا بثلاث ميداليات فضية فقط.

/انتهى/

رمز الخبر 1935575

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