السلطة الفلسطينية تواصل جريمتها بحق كوادر الجهاد في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد اعتقلت أجهزة أمن السلطة المجاهد المحرر يوسف خليل (24 عاماً) من بلدة بيت أمر بالخليل، عقب مداهمة منزله وتفتيش محتوياته، والمحرر أحمد عبد اللطيف نواصرة (41 عاماً) من بلدة فحمة جنوب جنين.

وتواصل اعتقال المجاهدين خالد ومراد ملايشة، ومحمد براهمة من جنين، رغم قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنهم دون أي شروط، بالإضافة إلى اعتقال خمسة مجاهدين من بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، لليوم الـ19 على التوالي، والمجاهد يزن منجد مسلماني (24 عاماً).

كما يواصل جهاز المخابرات التابع للسلطة اعتقال القيادي المجاهد: أرقم خالد أحمرو (57 عاماً) من الخليل، والمجاهد فادي فواز البري (38 عاماً) من قلقيلية ويسكن في رام الله والبيرة رغم قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنهما.

ويشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.

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