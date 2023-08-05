الرئيس الإيراني: العدو يهدف لبث روح اليأس والإحباط لدى الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السيد إبراهيم رئيسي خلال خطابه في الاجتماع المشترك الحادي عشر لمجلس إدارة ولجان مجلس خبراء القيادة في طهران، ان جميع الإدارات ملزمة بالعمل على خلق الأمل في المجتمع، وقد وضعت الحكومة هذا النهج على رأس جميع خططها وأعمالها.

وأعرب رئيسي عن تقديره لمخاوف ممثلي مجلس خبراء القيادة، وقال: "كما أكد قائد الثورة الإسلامية في خطاباته، أننا نؤمن بأن خلق الأمل والحيوية الاجتماعية يؤديان إلى المشاركة العامة وزيادة رأس المال الاجتماعي".

وشدد الرئيس الإيراني: "ان هدف العدو هو بث روح اليأس والإحباط لدى الشعب"، مضيفا: "الحكومة عازمة على مواجهة نهج العدو هذا من خلال تعزيز رأس المال الاجتماعي وخلق الأمل في المجتمع".

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يتحقق ذلك من خلال الإجراءات المدرجة على جدول أعمال الحكومة وبجهود المسؤولين ودعم الشعب.

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