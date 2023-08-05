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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:١٤ م

الاتحاد الآسيوي يعين إيرانية مشرفة فنية في الدورة العاشرة من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

الاتحاد الآسيوي يعين إيرانية مشرفة فنية في الدورة العاشرة من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، السیدة الإیرانیة "میترا نوري" كمشرفة فنية بهذا الاتحاد خلال الدورة العاشرة من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين.

وأفادت وكالة مهر للانباء، بانه عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، السیدة الإیرانیة "میترا نوري" كمشرفة فنية بهذا الاتحاد خلال الدورة العاشرة من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين.

وتحمل السیدة نوري في سجلها الرياضي تجارب الاشراف على مباريات كرة اليد بين، البحرين وإسبانيا، كوريا الجنوبية والبرازيل، المجر ونيوزيلندا ، البرتغال ورواندا ، المجر والمغرب.

ومن المفترض أن تتولى هذه السيدة الايرانية، الاشراف الفني على مباراتي اليابانوجمهورية التشيك، وايضا بين مصر وإيسلندا، اليوم السبت، حيث اليوم الأخير لمنافسات المرحلة التمهيدية من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التي بدأت في دورتها العاشرة، يوم 2 أغسطس باستضافة كرواتيا، وستستمر حتى الثالث عشر من الشهر ذاته.

/انتهی/

رمز الخبر 1935629

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