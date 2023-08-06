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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٩ ص

قوات الاحتلال تشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرّقة من الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرّقة من الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلتين.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأسيرين المحررين مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج صبيحات. بعد اقتحامها بلدة رمانة غرب المدينة.

وحولت قوات الاحتلال منزل المواطن متوكل أبو بكر إلى نقطة مراقبة عسكرية، بعد أن داهمته وحطمت محتوياته بالكامل، وأخضعت نجله مجد للتحقيق بعد أن استولى الجنود على هواتفهم المحمولة.

وفي الخليل، داهمت آليات الاحتلال أحياء المدينة، واعتقلت بلال أبو سنينة وخضر العويوي من منطقة وادي السمن.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد العال شويكي، وأحمد شويكي، من حي الثوري بالمدينة.

وفي نابلس، اقتحمت عدة دوريات للاحتلال مدخل المدينة الغربي وتمركزت في شارع تل، واحتجزت طاقم سيارة إسعاف للهلال الأحمر، وصادرت منهم الأجهزة الخلوية قبل أن تخلي سبيلهم.

/انتهی/

رمز الخبر 1935637

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