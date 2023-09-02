تدشين مشروع الربط السككي " شلمجة-بصرة" بحضور النائب الاول للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بدأت اليوم عملية تنفيذ مشروع الربط السككي " شلمجة-بصرة" بعد 40 عاما بهدف استكمال طرق النقل الدولية بين إيران والعراق.

ويعد مشروع سكة حديد شلمجة-بصرة خطة استراتيجية لإيران والعراق والتنمية في منطقة غرب آسيا، وفضلا عن ربط السكك الحديدية بين البلدين، يمكنه أن يكمل طرق النقل الدولية لهما.

وحضر حفل افتتاح خط السكة الحديدية هذا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر ووزير الطرق والتنمية، مهرداد بذرباش وعدد من المسؤولين الآخرين لكلا البلدين.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد اليوم السبت برفقة السفير الايراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، والتقى النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر في نقطة الصفر على الحدود لوضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي "شلمجة - البصرة" في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وکان قد أعلنت الحكومة العراقية أن وضع حجر الأساس يأتي بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ المشروع الربط.

من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، بأن هذا المشروع الحيوي من مشاريع النقل المهمة في المنطقة لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران، وسيسهم أيضا، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق.

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