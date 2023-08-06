قائد الثورة الاسلامية: مهمة المجموعة البحرية الـ86 كانت عملا كبيرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة القائد السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي ) صباح اليوم طاقم واسر المجموعة البحرية الـ86 التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حسينية الامام الخميني (رض).

وأكملت المجموعة البحرية الـ 86 التابعة لجيش جمهورية إيران الإسلامية مؤخرًا مهمته التاريخية البالغة 360 درجة حول العالم من خلال تغطية أكثر من 65000 كيلومتر من الطريق البحري وبعد 8 أشهر من الإبحار.

وفي بداية هذا اللقاء صرح قائد الثورة الإسلامية: "ان الهدف من هذا الاجتماع هو التقدير عن المجموعة البحرية الـ86 أنجزت مهمة عظيمة وطافت حول العالم بنجاح، وهو أمر لم يحدث في تاريخ الملاحة في بلادنا... أشكر كل واحد منكم بصدق. كما أشكر عائلاتكم... لقد أثبتم أن البحر المفتوح ملك للجميع وان إدعاء بعض الدول بعدم السماح لسفن معينة بالمرور عبر مضائق معينة هو امر خاطئ للغاية.".

واعتبر سماحته إبحار مجموعة الأسطول 86 للجيش حول الأرض عملا كبيرا و شرفاً عظيماً، وأضاف: "أن عدد القوات البحرية الشهيرة في العالم الذين قاموا بهذا العمل ويمكنهم القيام به قليل،لكنكم أنجزتم هذه المهمة وعبرتم من ثلاثة محيطات وعدتم إلى البلاد فخورًا".

يتبع...