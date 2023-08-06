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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٦:٥٨ م

بدء عمل المركز التجاري الإيراني في نيجيريا بعد متابعات حثيثة

بدء عمل المركز التجاري الإيراني في نيجيريا بعد متابعات حثيثة

صرح سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في نيجيريا "محمد علي‌ بك" اليوم الأحد، بأن المركز التجاري الإيراني في هذا البلد بدأ نشاطة، بعد المتابعة الحثيثة التي تمت في هذا المجال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني في نيجيريا، قال في هذا الصدد: لقد أعلن هذا المركز في أول قرار يتخذه، المشاركة في معرض الحلال الدولي في مدينة لاغوس بنيجيريا في الفترة من 29 آب الحالي إلى 31 منه.

من جانبه، أكد رئيس دائرة المستشارين التجاريين ومراكز تجارة منظمة تنمية التجارة الإيرانية "محمد رجب‌ نجاد" في حزيران الماضي أنه سوف يتم زيادة عدد المستشارين التجاريين إلى 30 شخصا، موضحا أن العمل جار على قدم وساق لزيادة هذا العدد في كل من إندونيسيا وإقليم كردستان العراق وشانغهاي في الصين ونيجيريا ودول شرق أوروبا بما فيها بولندا وصربيا، إضافة إلى إيفاد مستشار تجاري إيراني إلى السعودية.

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية، بقيادة الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي، على توطيد العلاقات في مختلف المجالات مع دول الإقليم ودول العالم الصديقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1935660

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