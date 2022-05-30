ايران تعقد اجتماعان اقتصاديان مع قطر ونيجيريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية لوزير الخارجية الايراني، مهدي صفري، قال ان الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية الايرانية القطرية المشتركة في الدوحة سينعقد بين يومي 6 و8 يونيو القادم موضحا ان الاجتماع سيتطرق الى مواضيع مختلفة كالتجارة والاستثمار والترانزيت والنقل والكهرباء والطاقة والنفط والغاز والجمارك والمصارف والشؤون المالية والصحة.

ولفت مساعد شؤون الدبلوماسية الإيرانية ان الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية الايرانية النيجيرية المشتركة سينعقد في طهران بين يومي 6 و 10 يونيو القادم ايضا وسيتناول تعزيز وتنمية التعاون المتبادل بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار والتدريب والنقل والصناعة والمناجم والطاقة والشؤون القضائية والمالية والثقافية والسياحية والبيئة والعلوم والتكنولوجيا.

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