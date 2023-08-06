الجهاد الاسلامي: جريمة الاحتلال في جنين عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سلمي في تصريح صحفي مقتضب: "الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله، مؤكداً أنه سيدرك العدو عمّا قريب أن حماقاته وارهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها".

وتابع قائلاً: "إن المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني ، ولن تضعف المقاومة أبداً بفعل جرائم العدو بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة".

وكانت قد اغتالت قوات الاحتلال مساء اليوم الاحد 3 مقاومين فلسطينيين في منطقة عرابة في جنين بالضفة الغربية.

المصدر: فلسطين اليوم

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