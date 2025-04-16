السلطة القضائية: إيران لن تخضع للإبتزاز امام أى قوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم السلطة القضائية خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاربعاء،: "يجب علينا جميعا أن نعلم أن إيران اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى الوحدة الوطنية والتصميم، لأن العدو برز بكل قوته لمنع التقدم المتزايد لإيران الإسلامية".

وأضاف جهانغير: "إن الخطة العقلية للعدو هي إنشاء نظام إقليمي في الشرق الأوسط، وقد رسموا هذه الخطة للشرق الأوسط لسنوات عديدة، ولكن حتى يومنا هذا، بسبب المقاومة الشرسة من جانب الدول الإسلامية، لم ينجحوا في تحقيق هذه الخطة الشريرة. وبموجب هذا المخطط يريد العدو حماية الكيان الصهيوني من مقاومة الشعب ووضع هذا النظام الفاسد والمزيف في مأمن، وفي الواقع تهميش المثل العليا لفلسطين".

قال المتحدث باسم السلطة القضائية: "يسعى العدو جاهدًا لطمس خطاب المقاومة من خلال الهجمات الوحشية التي شنها العام الماضي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وخاصةً غزة. لذلك، فبالإضافة إلى اعتداءاته المشينة في المنطقة، يُنفذ حاليًا عملية نفسية واسعة النطاق، ويواصل ضخّ أخبار كاذبة ومضللة في المنطقة لإظهار ضعف إيران الإسلامية، في حين أن جميع دول المنطقة والحكومات المتغطرسة تعلم أن إيران تقف أقوى من أي وقت مضى من أجل استقلال البلاد وتقدمها، وستواجه بالتأكيد السيناريوهات الشريرة لأمريكا والكيان الصهيوني بقوة وبدعم من شعبها".

وتابع: "إنّ الترياق لمواجهة العمليات النفسية للعدو هو بذل السلطات قصارى جهدها لخدمة الشعب بشكل أكبر، وباختصار، لبثّ الأمل في نفوس الأمة. يجب دعم كل عمل صالح لتحييد الأجواء الزائفة التي يحاول العدو خلقها".

قال المتحدث باسم السلطة القضائية: "إن خيار التفاوض غير المباشر لإيران مع الطرف الآخر نابع من إرادة الجمهورية الإسلامية، التي تدافع عن مصالحها الوطنية وتسعى أيضًا إلى اغتنام الفرص الدبلوماسية. ومع ذلك، فإن إيران في وضع لن ترضخ فيه لإبتزاز أي قوة، وتستخدم خياراتها اللازمة في الوقت المناسب للرد على تهديدات العدو بقوة، كما أن القضاء يسهر على منع البعض من اللعب على أرض العدو وتحويل أجواء الأمل في البلاد إلى يأس وقنوط أو تهميش".

وفي إشارة إلى تسمية قائد الثورة الإسلامية شعار العام 1404 بـ "الاستثمار من أجل الإنتاج"، قال جهانغير: "رغم أن الجزء الأكبر من هذا الشعار وتحقيقه يقع على عاتق الحكومة والأجهزة التنفيذية في البلاد، إلا أن السلطة القضائية أعدت برامج خاصة في جميع قطاعاتها للاستثمار من أجل الإنتاج وهي على أتم الاستعداد لمساعدة الحكومة والمستثمرين".

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