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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٢:٢٠ م

مقتل 17 عنصر من عصابة تهريب المخدرات منذ بداية العام الجاري

مقتل 17 عنصر من عصابة تهريب المخدرات منذ بداية العام الجاري

اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان عن ضبط 38 طنًا و 300 كغ من المخدرات وتفكيك 26 عصابة تهريب المخدرات منذ بداية العام الجاري (بدأ 21 مارس 2-23).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن العميد "دوست علي جليليان" قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان عن ضبط 38 طنًا و 300 كغ من المخدرات وتفكيك 26 عصابة تهريب المخدرات منذ بداية العام الجاري (بدأ 21 مارس 2-23).

كما أعلن العميد "دوست علي جليليان" اليوم الاثنين عن مقتل 17 عنصر من عصابة تهريب المخدرات في عمليات منسقة لشرطة الإقليم منذ بداية العام الجاري.
وتابع: تم تفكيك 14 عصابة لتهريب الأسلحة في سيستان وبلوشستان.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

/انتهی/

رمز الخبر 1935681

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