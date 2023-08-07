اميرعبداللهيان يلتقي وزير العمل والرعاية الاجتماعية الياباني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية "أمير عبداللهيان"، اليوم الاثنين، وزير الصحة ووزير العمل والرعاية الاجتماعية في اليابان.

ووصل أميرعبداللهيان إلى اليابان صباح اليوم الاثنين على رأس وفد واجتمع وتباحث مع وزير الصحة ووزيرالعمل والرعاية الاجتماعية في هذا البلد.

وقبل هذا الاجتماع، تفقد وزير الخارجية المعرض الدائم للتعريف بقدرات إيران التصديرية والمعالم الثقافية والسياحية في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوطيو.

كما أجاب أمير عبداللهيان على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي بحضور أبرز وسائل الإعلام اليابانية.

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