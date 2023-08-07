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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٣:١٧ م

امير عبداللهيان يلتقي برئيس وزراء اليابان في طوكيو

امير عبداللهيان يلتقي برئيس وزراء اليابان في طوكيو

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الموجود في طوكيو، برئيس وزراء اليابان وتحدث معه صباح اليوم (الاثنين) .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد التقى وزير الخارجية الإيراني، الموجود في طوكيو، وتحدث مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا صباح اليوم (الإثنين) .

كما التقى أمير عبد اللهيان في وقت سابق بوزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية الياباني "كاتسونوبو كاتو".

وفي محادثة مع كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان، قيم العلاقات السياسية بين البلدين والاحترام الثقافي المتبادل بينهما على أنها مهمة واعتبر تبرع الحكومة اليابانية باللقاحات أثناء تفشي مرض كورونا امراً قيماً.

/انتهى/

رمز الخبر 1935690

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