امير عبداللهيان يلتقي برئيس وزراء اليابان في طوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد التقى وزير الخارجية الإيراني، الموجود في طوكيو، وتحدث مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا صباح اليوم (الإثنين) .

كما التقى أمير عبد اللهيان في وقت سابق بوزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية الياباني "كاتسونوبو كاتو".

وفي محادثة مع كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان، قيم العلاقات السياسية بين البلدين والاحترام الثقافي المتبادل بينهما على أنها مهمة واعتبر تبرع الحكومة اليابانية باللقاحات أثناء تفشي مرض كورونا امراً قيماً.

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