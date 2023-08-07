عرقلة أمريكا لمشروع الغاز بين إيران وباكستان مثال على نقض حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني، شدد خلال اللقاء مع وزير حقوق الانسان الباكستاني "رياض حسين بيرزادة" اليوم الاثنين، على ضرورة التعاون القوي بين دول المنطقة باعتباره السبيل الوحيد لمنع تدخلات القوى الخارجية ولاسيما الضغوط الامريكية.

وأضاف المسؤول الإيراني: "في حال تعاونت ايران وتركيا وباكستان والسعودية بشان العديد من الامور، عند ذلك سنشهد ظهور قوة اقليمية عظمى قادرة على تقويض تحركات امريكا والغرب".

وتابع مقدم: دول المنطقة هي التي تستطيع ان تفرض العقوبات على امريكا والدول الغربية، لكونها بحاجة الى موارد الطاقة المتوفرة لدى الدول الاقليمية.

وأردف السفير الإيراني: ايران لطالما واجهت سياسات الحظر والضغوط من جانب امريكا، نظرا لمواقفها السليمة وسياساتها الصحيحة؛ مؤكدا بان هذه الضغوط الغربية كانت السبب في توسيع العلاقات الثنائية بين طهران واسلام اباد.

بيرزادة: باكستان تولي اهتمامً للعلاقات المتجدذرة مع إيران

ومن جانبه، اكد وزير حقوق الانسان الباكستاني على منظمة التعاون الاسلامي باتخاذ موقف حازم ضد مخططات التهويل من الاسلام وايضا تدنيس المقدسات الدينية، وما حدث مؤخرا في اوروبا الذي جرح مشاعر نحو ملياري انسان مسلم في العالم.

وتابع "بيرزادة" في لقائه السفير "اميري مقدم" اليوم : ان باكستان تولي اهتماما كثيرا الى علاقاتها، المتجذرة في الاسس الثقافية والتاريخية والدينية، مع ايران.

و نوّه بمواقف ايران وباكستان الحازمة دفاعا عن الشعوب المضطهدة في فلسطين وكشمير، اكد الوزير الباكستاني على تعزيز الاواصر الثنائية ولاسيما في المجالات الاقتصادية والثقافية وحقوق الانسان والطاقة التي تهم البلدين.

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