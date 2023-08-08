مساعد وزير الخارجية الروسي: إحياء الاتفاق النووي يتطلب قرار جدي من أمريكا وأوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير الخارجية الروسي " سيرغي ريابكوف" : ان مستقبل برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، مرهون بقرار أميركا والدول الاوروبية الاعضاء في هذا الاتفاق، وانني على ثقة بأن الاصدقاء الايرانيين مستعدون لاحيائه.

و في حديث للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع "ايران وبريكس.. آفاق للشراكة والتعاون" الذي عقد بطهران اليوم الثلاثاء، قال ریابکوف : سيأتي الوقت لكي تنظم ايران الى كامل العضوية في مجموعة بريكس، لكن هذا الأمر سيستغرق وقتًا.

وأضاف : لا يمكن تحدید جدول زمني لانضمام إيران الى مجموعة بريكس، والجهود قائمة للمضي قدما بهذا الاتجاه.

وتابع : لقد تباحثنا مع مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية "علي باقري"، بشان مجموعة بريكس؛ واصفا ايران بنها "مرشح قوي" للتعاون مع هذه المجموعة.

واضاف : کما تحدثنا بخصوص تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/انتهی/