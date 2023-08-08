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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٥٣ م

مساعد وزير الخارجية الروسي: إحياء الاتفاق النووي يتطلب قرار جدي من أمريكا وأوروبا

مساعد وزير الخارجية الروسي: إحياء الاتفاق النووي يتطلب قرار جدي من أمريكا وأوروبا

أكد مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ان مستقبل برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، مرهون بقرار أميركا والدول الاوروبية الاعضاء في هذا الاتفاق، وانني على ثقة بأن الاصدقاء الايرانيين مستعدون لاحيائه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير الخارجية الروسي " سيرغي ريابكوف" : ان مستقبل برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، مرهون بقرار أميركا والدول الاوروبية الاعضاء في هذا الاتفاق، وانني على ثقة بأن الاصدقاء الايرانيين مستعدون لاحيائه.

و في حديث للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع "ايران وبريكس.. آفاق للشراكة والتعاون" الذي عقد بطهران اليوم الثلاثاء، قال ریابکوف : سيأتي الوقت لكي تنظم ايران الى كامل العضوية في مجموعة بريكس، لكن هذا الأمر سيستغرق وقتًا.

وأضاف : لا يمكن تحدید جدول زمني لانضمام إيران الى مجموعة بريكس، والجهود قائمة للمضي قدما بهذا الاتجاه.

وتابع : لقد تباحثنا مع مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية "علي باقري"، بشان مجموعة بريكس؛ واصفا ايران بنها "مرشح قوي" للتعاون مع هذه المجموعة.

واضاف : کما تحدثنا بخصوص تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/انتهی/

رمز الخبر 1935749

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