اعتقال خلية مناهضة للثورة الإسلامية في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد تشكيل حركات غيرقانونية خلال اعمال الشغب في العام الماضي وتردد شعارات تخريبية في الأشهر القليلة الماضية في مدينة زاهدان، حاولت الجماعات المناهضة للثورة الإسلامية استغلال هذه الظروف لتحقيق أهدافها.

وكان المناهضون للثورة الإسلامية الذين يتواجدون خارج البلاد، من إحدى تلك المجموعات التي تمكنت من خارج الحدود توجيه هذه المجموعات في الداخل ودعم عائلة بهلوي من خلال رفع علم "الأسد والشمس" بين الناس.

وتظهر اعترافات المعتقلين بمرتكبي هذا الفعل في زاهدان أنهم كانوا فريقاً مكوناً من أربعة أشخاص تواصلوا معهم عبر منصات اجنبية، وتم تسليمهم عدد من الأعلام والملصقات من قبل وسيط وطلب منهم رفع علم الأسد والشمس بين اهالي زاهدان والتقاط فيدئو لإرساله الى الخارج.

خططت هذه المجموعة في البداية لرفع علم الأسد والشمس حتى يتمكنوا من الاستمرار في تثبيت صور وعلم عائلة بهلوي في المدينة، لكنه باليقظة والعمل في الوقت المناسب تم التعرف عليهم واعتقالهم.

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