ألبانيا تفرض حظرا على الخروج لزعيمة زمرة "المنافقين" الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد أن أفادت وسائل الإعلام قبل أيام قليلة أن زعيمة زمرة المنافقين، مريم رجوي مُنعت من دخول ألبانيا، حيث يقع معسكر الجماعة بالقرب من العاصمة تيرانا، نقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية مطلعة اليوم الثلاثاء أن رجوي ممنوع أيضًا من مغادرة ألبانيا إذا دخلت فيها.

وفقًا للتقارير ، واجهت مريم رجوي التي لديها سجل بدخول ألبانيا بشكل غيرشرعي، حظرًا على الخروج في قضيتها القضائية.

تأتي هذه الخطوة التي اتخذتها الدولة الأوروبية الصغيرة استمرارًا للقيود التي فرضتها في وقت سابق من هذا الشهر على زمرة المنافقين في معسكر أشرف 3، حيث نفذوا أنشطة غير قانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

زمرة المنافقين هي جماعة إرهابية سيئة السمعة مناهضة لإيران اغتالت أو قتلت أكثر من 12000 مواطن إيراني ومسؤول حكومي منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

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