الأمن الداخلي تعلن عن ضبط أكثر من 120 كغ من المخدرات في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان العميد "دوست علي جليليان" عن ضبط 120 كيلوغرام من مادة الشيشة أو الكريستال (مادة مصنعة من الآمفتامين) خلال اشتباك مسلح مع المهربين.

وقال العميد جليليان في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة رصدت بدعم استخباراتي من قوى الأمن الداخلي تحركات عناصر عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات من الكريستال من مدينة كنارك جنوبي المحافظة إلى عمان.

وأضاف: تم خلال هذه العملية القبض على اثنين من مهربي المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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