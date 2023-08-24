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٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٤:٣١ م

شهيد وجريحان من قوى الأمن الداخلي في سيستان وبلوشستان

شهيد وجريحان من قوى الأمن الداخلي في سيستان وبلوشستان

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية، العميد دوست علي جليليان، عن استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي وجرح اثنين آخرين في هجوم نفذه ارهابيون مسلحون كانوا يستقلون سيارة في مدينة، سيب سوران التابعة لهذه المحافظة، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد جليليان، صرح بأن سيارة يستقلها الارهابيون اقتربت من دوريتين من قوى الامن الداخلي واطلق الارهابيون من داخلها النار على عناصر قوى الامن الداخلي في ادى هاتين الدوريتين لكن الدورية الثانية اشتبكت مع المهاجمين الذين استغلوا وجودهم بين المواطنين ولاذوا بالفرار.

وتابع العميد جليليان، انه قد تم نقل 3 مصابين لقوى الامن الداخلي الى المراكز العلاجية لكن احدهم استشهد متأثرا باصابته.

وأكد قائد قوى الأمن الداخلي المحافظة ان ملاحقة الارهابيين مستمرة والمعلومات الاضافية ستنشر لاحقا.

/انتهى/

رمز الخبر 1936210

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