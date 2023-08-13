الرئيس الإيراني لقيادات الاحزاب: على متقلّدي المناصب تحقيق العدالة وحل مشاكل الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تراسه اليوم الاحد؛ حيث تطرق الى ذكرى "اليوم الوطني للتيارات والمشاركات الاجتماعية".

واكد رئيسي بالمناسبة ايضا، على ضرورة تعزيز حضور الشعب ومواكبته للقضايا الاجتماعية، باعتباره واجب يثقل كاهل الحكومة.

كما نوه الى اهمية دور المنظمات غير الحكومية بما في ذلك القطاع الخاص والتعاونيات في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد.

ووجّه "اية الله رئيسي"، المسؤولين من جديد، بضرورة التشاور مع النخب واصحاب الراي والاستفادة من تجاربهم في سياق اتخاذ القرارت وحل المشاكل الراهنة داخل البلاد؛ مؤكدا ان ذلك من معالم حكومته القائمة على السيادة الشعبية.

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