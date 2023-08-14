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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:١٤ م

استشهاد احد مصابي الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

استشهاد احد مصابي الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

اعلن رئيس مكتب القضاء في محافظة فارس (جنوب غرب ايران)، عن استشهاد مصاب اخر من ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف امس، مزار "شاه جراغ" في مدينة شيراز مركز المحافظة.

واوضح "حجة الاسلام سيد كاظم موسوي" في تصريح اليوم الاثنين : ان السيد "محمد جهانغيري" احد المصابين في هجوم شاه جراغ امس، ارتقى شهيدا قبل قليل بسبب جراحاته البليغة.

واضاف هذا المسؤول، انه بارتقاء الشهيد جهانغيري، فقد بلغ عدد شهداء هذا الهجوم الارهابي شهيدان اثنان.

وكان هذا المزار المقدس، قد تعرض لاول هجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول / اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام على ارهابيين اثنين لقاء تورطهما في هذه الجريمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1935929

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