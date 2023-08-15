لبنان يدين الاعتداء الإرهابي في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، للحكومة والشعب الايراني بأحر التعازي لا سيما أسر الضحايا، متمنية "الشفاء العاجل للمصابين"، معتبرة أن "هذا العمل الإجرامي الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تنفيذه يهدف إلى زعزعة الاستقرار في إيران"، مشددة على "أهمية وضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه".

وكان رئيس عدلية محافظة فارس، أعلن أمس الإثنين، اعتقال 10 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في مرقد شاه جراغ (ع) في مدينة شيراز.

وأكد رئيس عدلية محافظة فارس أن جميع المعتقلين هم أجانب.

وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاه جراغ"، مساء الأحد إلى استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.

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