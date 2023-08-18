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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:٤٠ م

وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وعقد وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان"، مؤتمرا صحفيا عقب المشاورات الثنائية بينهما يوم أم الخميس في الرياض واكدا الجانبان على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين.

واكد وزير الخارجية السعودي ان الرياض عازمة على تنفيذ الاتفاق المبرم بن البلدين والذي من شانه ان يؤدي الى تعزيز الاستقرار الاقليمي معربا عن رغبة المملكة العربية السعودية بفتح صفحة جددية من العلاقات بين البلدين.

رمز الخبر 1936020

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