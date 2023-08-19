برلماني عراقي: واشنطن فقدت جميع اوراقها في العراق وتعمل على تقويض الامن بالمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت، التحركات الامريكية الأخيرة على الحدود السورية العراقية بالفارغة وهدفها اظهار السيطرة الزائفة لواشنطن على المنطقة.

وقال الصهيود في تصريح لـ/المعلومة/ ان "ما يجري على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا هدفها اثارة الرأي العام وإظهار السيطرة الزائفة على المنطقة".

وأضاف، ان "قوة الولايات المتحدة فقدت جميع اوراقها بالمنطقة سيما مع اعلان التقارب السعودي الإيراني وانتهاء هيمنة واشنطن على الخليج".

وأشار الصيهود الى، ان "الرأي العام الأمريكي مستاء جدا من فقدان السيطرة على المنطقة واتجاه اغلب الدول نحو عقد صفقات تجارية بعيدا عن واشنطن".

وكانت منصات التواصل الاجتماعي، شهدت مؤخرا زخما كبيرا لنقل فيديوهات انتشار القوات الامريكية ومضاعفة الارتال".

/انتهی/