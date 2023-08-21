قوى الامن الداخلي الايراني تضبط 6 أطنان من المخدرات خلال الاسبوع الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رضائي خلال لقائه آية الله سيد أبو الحسن مهدوي، عضو مجلس خبراء القيادة وإمام الجمعة المؤقت لمدينة اصفهان: "إن دخول المخدرات إلى البلاد هو أحد الخطوط الحمراء لقوى الامن الداخلي ، وفي هذا المجال نقوم باجراءاتنا بشكل مستمر ، حيث تم ضبط 6 أطنان من المخدرات من قبل كوادر قوى الامن الداخلي خلال الأسبوع الماضي في البلاد".

واعتبر التصدي بحزم لمروجي المخدرات من اهم برامج قوى الامن الداخلي وأضاف: "بالطبع رغم كل جهود الشرطة ما زلنا نرى أنشطة هؤلاء الأشخاص ونعتقد انه ينبغي معاقبتهم بحيث تكون عبرة لهم".

/انتهى/