ضبط 750 كغم من المخدرات على الساحل الغربي لمحافظة هرمزكان جنوب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح العميد ثاني بهادر إسماعيلي بانه في ظل الرصد والمتابعة الاستخبارية اطلع حرس الحدود في قاعدة بندرلنكة البحرية، بان عصابة من مهربي المخدرات يعتزمون نقل شحنة مخدرات من البحر إلى الشريط الساحلي لبندر بستانو، حيث تم وضع القضية على جدول الأعمال بصورة خاصة.

واضاف: بعد ساعات من نصب كمين ومراقبة أنشطة العصابة، شاهد حرس الحدود سيارة من طراز "برايد" ودراجة نارية كانت تستخدم كمرافقة للمهربين.

وتابع قائلا: بعد ان راى عناصر العصابة حرس الحدود هربوا من المكان الا انه تمت ملاحقتهم ومحاصرتهم والقبض على احدهم ومصادرة السيارة وضبط أكثر من 750 كغم من المخدرات كانت معباة فيها .

وقال العميد ثاني إسماعيلي: أن راكب الدراجة النارية الذي كان يرافق السيارة الحاملة لشحنة المخدرات، ترك الدراجة وهرب من المكان فور احتجاز السيارة وضبط المخدرات.

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