الکشف عن 9 آلاف لتر من المازوت المهرب في سواحل محافظة بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العقید الرکن ید الله شرفي خلال مؤتمر صحفي له: بأن ثمن المازوت المستكشف يصل نحو مليار و 887 مليون ريال.

وأضاف: خلال هذه العملية ألقي القبض على شخص و تم تسليمه بالإضافة إلى تسلیم المازوت المهرب إلى القضاء.

و أوضح العقید الرکن ید الله شرفي أن ازدیاد الطلب علی المحروقات و الربح الکثیر الموجود في تهریبها هذا من جهة، و أيضاً انخفاض الذخیرة السمکیة و ربح الصیادین من جهة أخرى قد تسبب في انجرار الصیادین وراء عمليات تهریب المحروقات و لکن قوات حرس الحدود یسعون بشکل مستمر لمنع نجاح المهربین في تنفیذ نوایاهم.

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