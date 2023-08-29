العميد باكبور: الحرب المشتركة ضد الشعب الإيراني إتخذت أبعادا جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، على هامش مؤتمر قادة ومسؤولي مقرات العمليات في الناحية الشمالية الغربية للبلاد: "في ظل جهود مقاتلي الإسلام وشعب إيران الإسلامية الشريف والثوري، لقد تحولت استراتيجيات الولايات المتحدة في المنطقة إلى اُمنيات".

وأضاف العميد باكبور: "إن الحرب المشتركة للعدو في المجالات الناعمة وشبه الصلبة والصلبة التي تتم بأدوات خبيثة مثل سوء الإستخدام للأقمار الصناعية وهوليوود والفضاء الافتراضي والمشاهير والانفصاليين والمسيرات الصغيرة والتكفيريين وغيرهم، تؤثر اليوم على الرأي العام الإيراني، فإذن يجب شرح جهود العدو هذه للشعب حتى لاتقعوا في فخها".

كما أشار قائد مقر "حمزة سيد الشهداء عليه السلام"، العميد علي أكبر بور جمشيديان بدوره إلى أن العدو قد جاء إلى الساحة في المناطق الغربية والشمالية الغربية بخطط معقدة وأمنية متتالية"، وقال: "كما جرت العادة بالنسبة لمجاهدي الإسلام، فقد تمت إدارة هذه الأدوار الشريرة للعدو بشكل جيد وتم رصد المخططات الإرهابية الشريرة لأعداء الثورة والتأثير عليها بالتعاون مع القوات العسكرية والأمنية".

وأضاف العميد بورجمشيديان: "اليوم، العدو يعلم جيداً أنه لا يستطيع حتى ان يفكر بمواجهة نظام الثورة الإسلامية القوي والمستقر، لأنه تلقى ضربات دامغة وساحقة من مجاهدي الإسلام وان أعمال العدو الوحشية واليائسة والمحكوم عليها الفشل، فإنها تكشف وجههم القبيح والإجرامي أكثر فأكثر".

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