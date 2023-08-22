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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٤ م

العميد اشتياني: ايران في ذروة القوة والاقتدار

العميد اشتياني: ايران في ذروة القوة والاقتدار

اوضح وزير الدفاع الايراني، العميد أشتياني أننا في ذروة القوة والاقتدار، وقال: لهذا السبب لن يفكر العدو أبداً في القيام بخطوة حمقاء ، ولايحاول تهديدات اي من مكونات قوتنا وسلطتنا الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه استعرض وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني في تصريح للتلفزيون الايراني مساء اليوم الإنجازات الدفاعية للبلاد.

وأشار وزير الدفاع إلى قدرات القوات المسلحة في مختلف المجالات، وقال: إن القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية تتمتع بالخبرة الحربية والتدريب الكافي، فضلاً عن الشجاعة في استخدام الأسلحة والمعدات. وطبعا الأهم هو أن هذه القوى تعتمد على الله تعالى وعلى الامداد الغيبي الذي لمسنا آثاره في أوقات مختلفة.

وأوضح العميد أشتياني أننا في ذروة القوة والسلطة، وقال: لهذا السبب لن يفكر العدو أبداً في القيام بخطوة حمقاء ، ولايحاول تهديدات اي من مكونات قوتنا وسلطتنا الوطنية.

**يتبع

رمز الخبر 1936174

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