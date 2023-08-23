الاحتلال يعتقل قيادي في الجهاد الإسلامي من جنوب جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وحاصرت منزل القيادي الأخرس قبل أن تعتقله وتقتادته إلى مراكز التحقيق.

وقالت مصادر عائيلة: " إن الشيخ ماهر الأخرس أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزله في سيلة الظهر بجنين، فجر اليوم".

وكان الأسير الأخرس، الذي ينحدر من قرية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) قد أُعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاض إضراباً منفرداً عرف بأنه الأطول لمدة 103 أيام رفضاً لاعتقاله الإداري (ملف الاعتقال والاتهام سري).

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