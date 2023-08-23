  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:٥٧ ص

الاحتلال يعتقل قيادي في الجهاد الإسلامي من جنوب جنين

الاحتلال يعتقل قيادي في الجهاد الإسلامي من جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس بعد اقتحام منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وحاصرت منزل القيادي الأخرس قبل أن تعتقله وتقتادته إلى مراكز التحقيق.

وقالت مصادر عائيلة: " إن الشيخ ماهر الأخرس أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزله في سيلة الظهر بجنين، فجر اليوم".

وكان الأسير الأخرس، الذي ينحدر من قرية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) قد أُعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاض إضراباً منفرداً عرف بأنه الأطول لمدة 103 أيام رفضاً لاعتقاله الإداري (ملف الاعتقال والاتهام سري).

/انتهى/

رمز الخبر 1936176

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات