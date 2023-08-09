إيران وفيتنام يوقعان مذكرة تعاون في مجال الرياضة

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه تم التوقيع اليوم الاربعاء، على وثيقة للتعاون الرياضي بين إيران وفيتنام، وذلك تزامنا مع زیارة رئيس البرلمان الفیتنامي "فونغ دين هوئي" الی طهران.

وأعرب مساعد وزير الرياضة الإيراني "سيد محمد بولادکر"، في تصريح له على هامش توقيع المذكرة، عن أمله بأن يشكل هذا الاتفاق منعطفا في توظيف الدبلوماسية الرياضية لخدمة العلاقات الودية القائمة بين طهران وهانوي.

وأضاف بولادكر : نحن مستعدون لقبول الطلاب الفيتناميين في مختلف المجالات الرياضية في إيران وتبادل المعرفة والقدرات الرياضية بين البلدين بعد توقيع هذه المذكرة.

وتابع قائلا : آمل أن نلتقي قريباً بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية في البلدين، تماشياً مع دراسة قدرات ايران وفيتنام الرياضية وتنفيذ مذكرات التفاهم الرياضية.

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