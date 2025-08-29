جهانبخش، أغلى لاعب كرة قدم إيراني حتى الان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كل دولة لديها نجومها الرياضيين البارزين؛ لاعب دُفع لقاء شرائه أكثر من غيره من لاعبي كرة القدم المواطنين. من الأطفال المذهلين إلى اللاعبين المحترفين ذوي الخبرة، هذه الانتقالات المحطمة للأرقام القياسية تظهر إلى أي مدى امتد النطاق العالمي لكرة القدم.

دفع برايتون في عام 2018 مبلغ 16.33 مليون جنيه إسترليني مقابل جهانبخش. فترة وجوده في إنجلترا لم تسفر عن نتيجة لكنه أعاد إحياء مسيرته المهنية مع فاينورد في الدوري الهولندي. من بين إنجازاته يمكن ذكر الفوز بالدوري الهولندي وكأس هولندا مع فاينورد وكذلك حصوله على لقب هداف الدوري مع فريق ألكمار بـ 21 هدفًا.

بدأ جهانبخش مسيرته الكروية المحترفة مع داماش كيلان الايراني. انتقل في عام 2013 إلى نايمخن الهولندي واستطاع بعدها الانتقال إلى ألكمار. دفعت ألكمار 1.8 مليون يورو مقابله. بالطبع استثمار هذا الفريق آتى ثماره وانتقل لاعب المنتخب الإيراني بعد ثلاث سنوات (عام 2018) إلى برايتون.

