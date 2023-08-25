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٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٨:٣١ م

استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على جنين

استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على جنين

 أُعلِن مساء اليوم الجمعة 25 أغسطس/ آب 2023، عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بارتقاء الشاب عز الدين كنعان من بلدة جبع، متأثراً بإصابته خلال عدوان الاحتلال على جنين.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الشاب عز الدين (20 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، استهدفه قناص من جيش الاحتلال برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين برصاص الاحتلال خلال عدوانها أوائل الشهر الماضي على جنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين فجر الثالث من تموز/ يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في الاقتحام الذي وصف الأعنف منذ عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، حوالي 13 مواطنا، بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 مواطناً بينهم 30 بحالة خطرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1936236

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