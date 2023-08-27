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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٣:٣٢ م

خاجي يجري مباحثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشؤون اليمنية

خاجي يجري مباحثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشؤون اليمنية

دعا كبير مستشاري وزير خارجية بلادنا للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب اليمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى كبير مستشاري وزير خارجية بلادنا للشؤون السياسية الخاصة محادثة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون اليمنية هانس غروندبرغ.

وبحث الطرفان في هذا الاتصال الذي أجري عبر تقنية الفيديو، مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية والإنسانية.

وأشار الجانبان إلى ضرورة حل الأزمة في اليمن من خلال الحوارات السياسية، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستئناف الحوارات السياسية بين أنصار الله والسلطات السعودية، وأعربا عن أملهما في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى الاتفاقيات اللازمة لحل القضايا الإنسانية وإحلال السلام ووقف دائم لإطلاق النار في اليمن.

وفي هذه المحادثة، دعا علي أصغر خاجي، في إشارة إلى الوضع الإنساني المتردي في اليمن، إلى مزيد من التحرك من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب اليمني.

/انتهى/
رمز الخبر 1936296

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