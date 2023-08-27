مساعد وزير الخارجية الإيراني والهولندي ينقاشان العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث على باقري كني ومارسيل ديفينج آخر تطورات العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهولندا، خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الأحد.

وأشار علي باقري في هذا الاتصال، إلى تاريخ العلاقات بين البلدين، وقال: "إن إيران وهولندا تعيشان حالة جديدة من التعاون، والذي من المتوقع أن يتوسع بشكل أكبر في ظل الإرادة المتبادلة".

وتابع المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني: "على الرغم من امكانية وجود خلافات في وجهات النظر للبلدين، إلا أن الحوار والتشاور المستمر كان دائما الخيار الأول للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بهولندا، لأننا نعتقد أن هذه المحادثات ستزيل سوء التفاهم في البداية، وفي النهاية يسهل التعاون بين الطرفين".

كما أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الهولندي بدوره في هذا الإتصال على أهمية الحوار بين البلدين، وقال: "أن طبيعة الدبلوماسية ليست سوى الحوار، ورغم أن الدبلوماسية لا تحل جميع المشاكل، إلا أنها يمكن أن تحل سوء الفهم".

وناقش الجانبان كذلك من خلال هذا الاتصال احدث التطورات في العلاقات الثنائية خاصة في المجال القنصلي.

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