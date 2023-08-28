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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٧:٠٦ م

العميد حاتمي: وزارة الدفاع الإيرانية قامت بتلبية جميع احتياجات القوات المسلحة

العميد حاتمي: وزارة الدفاع الإيرانية قامت بتلبية جميع احتياجات القوات المسلحة

أكد مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية لشؤون الجيش العميد أمير حاتمي، ان وزارة الدفاع تمكنت من تلبية احتياجات القوات المسلحة في جميع المجالات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية لشؤون الجيش العميد أمير حاتمي، ثمن خلال زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية، جهود كوادر وزارة الدفاع، وقال: إن وزارة الدفاع تمكنت من تلبية احتياجات القوات المسلحة في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى التقدم الذي حققته وزارة الدفاع قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة: اليوم وبفضل دماء الشهداء تمضي البلاد قدماً في مجال الصناعة الدفاعية في ظل أصعب ظروف الحظر و تصنع المفاخر.

وتابع قائلا: نأمل أن نشهد التقدم المتزايد لوزارة الدفاع كل يوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1936337

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